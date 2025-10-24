Інтерфакс-Україна
Медицина
18:36 24.10.2025

Медмережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення скрінінгу здоров’я в межах ПМГ

2 хв читати
Медмережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення скрінінгу здоров’я в межах ПМГ

Медична мережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення комплексного скринінгу здоров’я (чекапу) у межах програми медичних гарантій, сприймає це як соціальну відповідальність.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" головна медична директорка медичної мережі "Добробут" Олександра Машкевич, наразі у мережі "всі вимоги програми реалізовані: працюють рецепції та координатори, є електронна черга, цифрові інструменти для комунікації з пацієнтами, автоматичне реагування на критичні лабораторні показники".

"Так, вартість 2000 гривень, передбачена програмою, це небагато, але для "Добробуту" це соціальна відповідальність. Ми долучаємося до цієї ініціативи, щоб наші пацієнти могли пройти обстеження у звичній для них клініці, без зміни лікаря. Також це можливість отримати якісні медичні послуги для тих, хто не є клієнтами приватних клінік", - сказала вона.

Машкевич підкреслила, що "перелік досліджень, включених в скринінг, є абсолютно достатнім для визначення стану людини і надання рекомендацій".

Вона зазначила, що "держава зробила процес максимально сервісним: передбачено електронний запис, допомогу координатора, зворотний зв’язок, обов’язкові направлення на подальші консультації та рецепти на "Доступні ліки".

"Ще один важливий аспект — доступність. Послуги можуть надаватися вдома, що критично для маломобільних пацієнтів і жителів віддалених районів. Програма фактично створює новий стандарт сервісу в системі охорони здоров’я. Більшість приватних клінік вже його забезпечують, а державні — прагнутимуть дотягнутися", - сказала Машкевич.

Як повідомлялося, за прогнозами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, в перший рік дії програми безкоштовного скрінінгу здоров’я його зможуть пройти близько 5 млн українців. Загалом за оцінками МОЗу в Україні близько 19 млн людей, віком від 40 років.

Планується, що вартість скринінгу становитиме 2 тис. грн, які будуть сплачені державою за надані в рамках програми медпослуги. Програма скринінгу передбачає генерування картки, на яку надходять кошти. Людина обирає для себе зручний час та лікарню, де може зробити цей чекап. МОЗ розраховує, що до програми долучаться й приватні клініки.

В проєкті держбюджету на 2026 рік передбачені 10 млрд грн на адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я (чекапу), в який увійдуть перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров’я.

Теги: #добробут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 21.10.2025
Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в Києві

Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в Києві

12:17 04.06.2025
Санофі, Академія Добробут та клініка «Добробут» оголошують про стратегічне партнерство у сфері охорони здоров’я України

Санофі, Академія Добробут та клініка «Добробут» оголошують про стратегічне партнерство у сфері охорони здоров’я України

17:31 24.04.2025
Медцентр мережі "Добробут" зазнав незначних пошкоджень від нічної ракетної атаки, надає безоплатну допомогу постраждалим

Медцентр мережі "Добробут" зазнав незначних пошкоджень від нічної ракетної атаки, надає безоплатну допомогу постраждалим

17:11 24.03.2025
Виручка медмережі "Добробут" у 2024 році зросла на 51%

Виручка медмережі "Добробут" у 2024 році зросла на 51%

16:35 31.01.2025
Медмережа "Добробут" планує розширити роботу за ПМГ, очікує на контрактування з НСЗУ

Медмережа "Добробут" планує розширити роботу за ПМГ, очікує на контрактування з НСЗУ

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Заборона проводити конкурси на головного лікаря під час воєнного стану не має сенсу – Радуцький

Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

Міноборони розробило проєкт оновленої Воєнно-медичної доктрини

Кабмін збільшив до 2 разів повторну здачу кваліфікаційного іспиту для медиків в умовах воєнного стану

Рада підтримала правку про збільшення фінансування на держзакупівлі ліків

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Заборона на укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками не призвела до здешевлення препаратів для пацієнтів – думка

Попит на аналізи за ПМГ значно перевищує законтрактовані НСЗУ обсяги з приватними лабораторіями – думка

Захисні споруди для генераторів мають 60% українських лікарень - МОЗ

Член ради директорів "Дарниці" радить українцям звертатися до правоохоронців за відсутності "Цитрамону" виробництва компанії в аптеках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА