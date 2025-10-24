Медмережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення скрінінгу здоров’я в межах ПМГ

Медична мережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення комплексного скринінгу здоров’я (чекапу) у межах програми медичних гарантій, сприймає це як соціальну відповідальність.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" головна медична директорка медичної мережі "Добробут" Олександра Машкевич, наразі у мережі "всі вимоги програми реалізовані: працюють рецепції та координатори, є електронна черга, цифрові інструменти для комунікації з пацієнтами, автоматичне реагування на критичні лабораторні показники".

"Так, вартість 2000 гривень, передбачена програмою, це небагато, але для "Добробуту" це соціальна відповідальність. Ми долучаємося до цієї ініціативи, щоб наші пацієнти могли пройти обстеження у звичній для них клініці, без зміни лікаря. Також це можливість отримати якісні медичні послуги для тих, хто не є клієнтами приватних клінік", - сказала вона.

Машкевич підкреслила, що "перелік досліджень, включених в скринінг, є абсолютно достатнім для визначення стану людини і надання рекомендацій".

Вона зазначила, що "держава зробила процес максимально сервісним: передбачено електронний запис, допомогу координатора, зворотний зв’язок, обов’язкові направлення на подальші консультації та рецепти на "Доступні ліки".

"Ще один важливий аспект — доступність. Послуги можуть надаватися вдома, що критично для маломобільних пацієнтів і жителів віддалених районів. Програма фактично створює новий стандарт сервісу в системі охорони здоров’я. Більшість приватних клінік вже його забезпечують, а державні — прагнутимуть дотягнутися", - сказала Машкевич.

Як повідомлялося, за прогнозами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, в перший рік дії програми безкоштовного скрінінгу здоров’я його зможуть пройти близько 5 млн українців. Загалом за оцінками МОЗу в Україні близько 19 млн людей, віком від 40 років.

Планується, що вартість скринінгу становитиме 2 тис. грн, які будуть сплачені державою за надані в рамках програми медпослуги. Програма скринінгу передбачає генерування картки, на яку надходять кошти. Людина обирає для себе зручний час та лікарню, де може зробити цей чекап. МОЗ розраховує, що до програми долучаться й приватні клініки.

В проєкті держбюджету на 2026 рік передбачені 10 млрд грн на адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я (чекапу), в який увійдуть перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров’я.