Інтерфакс-Україна
Медицина
17:06 29.12.2025

Вакцина від ВПЛ розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії

1 хв читати
Вакцина від ВПЛ розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії

Вакцина від вірусу папіломи людини (ВПЛ) розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії, повідомив генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Олег Кльоц.

"Вакцина пройшла повний вхідний контроль, включаючи лабораторний аналіз. На минулому тижні ми доставили вакцину до всіх центрів контролю профілактики та захворювань на рівні регіонів. Єдине, це те, що не вдалося доставити у Краматорськ через безпекову ситуацію, але це буде зроблено буквально на наступному тижні", – сказав він на брифінгу у понеділок.

Кльоц зазначив, що йдеться про дев'ятивалентну вакцину від ВПЛ виробництва США.

"Дана вакцина закуплена за механізмом договорів керованого доступу (ДКД). Завдяки прямим перемовинам із виробником, ми не можемо анонсувати кількості, не можемо анонсувати ціну, але ми досягаємо ціни, яка десь у три-чотири рази дешевше, ніж на ринку", – сказав він.

Кльоц зауважив, що на закупку цієї вакцини укладено дворічний договір.

"Станом на сьогодні поставлена повна потреба за бюджет 2025-го року. Десь у середині наступного року ми можемо провести повну потребу за бюджет 2026-го року, що точно дозволить забезпечити всю когорту дівчат, які потребують вакцинації", – зазначив керівник МЗУ.

Теги: #кльоц #вакцина #впл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 26.11.2025
ВООЗ доставила в Україну 26 тисяч доз вакцин від сказу

ВООЗ доставила в Україну 26 тисяч доз вакцин від сказу

18:39 05.11.2025
"Санофі" у поточному епідсезоні поставила весь запланований обсяг вакцин від грипу

"Санофі" у поточному епідсезоні поставила весь запланований обсяг вакцин від грипу

18:54 06.08.2025
Україна отримала 300 тис. доз вакцини БЦЖ для захисту дітей від туберкульозу

Україна отримала 300 тис. доз вакцини БЦЖ для захисту дітей від туберкульозу

15:43 10.03.2025
Україна отримала 100 тис. доз комбінованої вакцини для безоплатних щеплень дітей – МОЗ

Україна отримала 100 тис. доз комбінованої вакцини для безоплатних щеплень дітей – МОЗ

18:23 16.09.2024
Вакцина проти грипу виробництва Санофі вже в Україні

Вакцина проти грипу виробництва Санофі вже в Україні

16:40 16.09.2024
Близько 80 тис. доз поставленої в Україну французької вакцини проти грипу пройшли держконтроль якості

Близько 80 тис. доз поставленої в Україну французької вакцини проти грипу пройшли держконтроль якості

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Фармкомпанія "Здоров'я" через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим

Комітет здоров'я нації підтримав доопрацьований законопроєкт про врегулювання обігу нікотинових паучів

Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

Кабмін поклав виконання обов’язків голови Держлікслужби на заступника голови Короленка

НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за рік здійснили понад 9000 виїздів

УЧХ провів перший Всеукраїнський форум зі зміцнення здоров’я

Кличко показав, як за рік оновилася медицина в Києві

НСЗУ зафіксувала перехід від поодиноких до системних порушень під час надання хірургічної та стаціонарної меддопомоги – моніторинг

Клініка Lita Plus планує впровадити нові методики мамопластики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА