Вакцина від ВПЛ розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії

Вакцина від вірусу папіломи людини (ВПЛ) розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії, повідомив генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Олег Кльоц.

"Вакцина пройшла повний вхідний контроль, включаючи лабораторний аналіз. На минулому тижні ми доставили вакцину до всіх центрів контролю профілактики та захворювань на рівні регіонів. Єдине, це те, що не вдалося доставити у Краматорськ через безпекову ситуацію, але це буде зроблено буквально на наступному тижні", – сказав він на брифінгу у понеділок.

Кльоц зазначив, що йдеться про дев'ятивалентну вакцину від ВПЛ виробництва США.

"Дана вакцина закуплена за механізмом договорів керованого доступу (ДКД). Завдяки прямим перемовинам із виробником, ми не можемо анонсувати кількості, не можемо анонсувати ціну, але ми досягаємо ціни, яка десь у три-чотири рази дешевше, ніж на ринку", – сказав він.

Кльоц зауважив, що на закупку цієї вакцини укладено дворічний договір.

"Станом на сьогодні поставлена повна потреба за бюджет 2025-го року. Десь у середині наступного року ми можемо провести повну потребу за бюджет 2026-го року, що точно дозволить забезпечити всю когорту дівчат, які потребують вакцинації", – зазначив керівник МЗУ.