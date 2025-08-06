Інтерфакс-Україна
Медицина
18:54 06.08.2025

Україна отримала 300 тис. доз вакцини БЦЖ для захисту дітей від туберкульозу

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Україна отримала 300 тис. доз вакцини БЦЖ для захисту дітей від туберкульозу

В Україну в рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi) надійшли 300 тис. доз вакцини БЦЖ для захисту дітей від туберкульозу.

Як повідомляє МОЗ, вакцини будуть використані для безоплатного щеплення дітей за Національним календарем профілактичних щеплень.

Наразі вакцини розподілено між регіонами України відповідно до потреб, триває доставка до медзакладів. Розподіл вакцин до регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) координує Центр громадського здоров’я.

Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які мають угоду з Національною службою здоров’я.

Угоду про партнерство між Gavi та Україною, яка передбачає доставку вакцин, підписали наприкінці 2024 року. За нею частину вакцин на підтримку національної програми з імунізації, відповідно до національної Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року, фінансує Gavi. У межах цього партнерства закупівлю та доставку вакцин до країни здійснює ЮНІСЕФ.

Теги: #бцж #вакцина

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