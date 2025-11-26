ВООЗ доставила в Україну 26 тисяч доз вакцин від сказу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) доставила до України чергову партію з 26 тис. доз вакцини проти сказу, розподіл вакцин в регіони вже розпочато.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ВООЗ, поставка стала можливою завдяки фінансовій підтримці Азійсько-Європейського фонду Asia-Europe Foundation (ASEF).

Це друга масштабна поставка вакцин проти сказу в 2025 році. Раніше, у співпраці з міжнародними партнерами, ВООЗ було розподілено в Україні 30 тис. доз вакцин.

"Сукупно це дозволяє посилити систему реагування та профілактики, яка нині є надзвичайно важливою для запобігання смертей від хвороби, що є невиліковною після появи симптомів, але якій можна повністю запобігти за допомогою вакцинації", - зазначили в ВООЗ.

Сказ залишається серйозною загрозою для здоров'я населення в Україні. Ризики зростають через збільшення випадків захворювання серед тварин, перебої у вакцинації та ветеринарних послугах, а також частіші контакти людей із тваринами через вимушене переміщення внаслідок війни.