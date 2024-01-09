Події

18:49 09.01.2024

На Львівщині скажений собака покусав трьох людей, до 8 березня запроваджено карантин

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У селі Бистриця Дрогобицького району до 8 березня запроваджено карантин через виявлення захворювання собаки на сказ - хвора тварина покусала трьох людей, повідомляє районна військова адміністрація.

"Восьмирічний собака покусав трьох людей і потім загинув... Наступного дня прийшло підтвердження з лабораторії, що собака хворів на сказ", - йдеться в повідомленні районної адміністрації.

Як зазначено, у зв'язку з цим у селі та 5-кілометровій зоні запроваджено карантин до 8 березня включно. У Бистриці буде проведено обов'язкову вакцинацію всіх собак і котів.

За минулий рік у Дрогобицькому районі неодноразово фіксували випадки сказу серед диких і домашніх тварин.

Теги: #сказ #львівська_область

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