На Львівщині скажений собака покусав трьох людей, до 8 березня запроваджено карантин

У селі Бистриця Дрогобицького району до 8 березня запроваджено карантин через виявлення захворювання собаки на сказ - хвора тварина покусала трьох людей, повідомляє районна військова адміністрація.

"Восьмирічний собака покусав трьох людей і потім загинув... Наступного дня прийшло підтвердження з лабораторії, що собака хворів на сказ", - йдеться в повідомленні районної адміністрації.

Як зазначено, у зв'язку з цим у селі та 5-кілометровій зоні запроваджено карантин до 8 березня включно. У Бистриці буде проведено обов'язкову вакцинацію всіх собак і котів.

За минулий рік у Дрогобицькому районі неодноразово фіксували випадки сказу серед диких і домашніх тварин.