"Санофі" в поточному епідсезоні скоротила поставку в Україну вакцин від грипу в 2,5 раза

Фармацевтична компанія "Санофі" в поточному епідсезоні скоротила поставку в Україну вакцин від грипу в 2,5 раза - завезла 100 тис. доз, додаткові поставки не плануються.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в фармкомпанії, в минулому епідсезоні вона поставила в Україну 250 тис. доз.

"Зменшення постачань вакцини проти грипу виробництва "Санофі"! цього сезону пов’язано з тимчасовими труднощами у виробничих процесах, у тому числі з глобальним переходом компанії на виробництво тривалентної вакцини відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ. Наразі триває адаптація технологічних і логістичних процесів, що тимчасово вплинуло на обсяги поставок вакцини у країни північної півкулі, зокрема в Україну. Додаткових поставок вакцини цього року не очікується", - повідомили в компанії.

Крім того, в компанії повідомили, що від "Санофі" в Україні на епідсезон 2025/2026 року зареєстрованою Міністерством охорони здоров'я залишається саме чотиривалентна вакцина проти грипу, яку й було завезено в кількості 100 тис. доз.

Наразі ЗМІ та соцмережі повідомляють про значний дефіцит вакцин від грипу в поточному епідсезоні. Про відсутність можливості закупити вакцину повідомляють 1 приватні клініки.

Агентство "Інтерфакс-Україна" очікує на коментар щодо ситуацієї з вакцинами в поточному епідсезоні від Мінохоронздоров'я, ДЕЦ та Держлікслужби.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня 2025 року Держлікслужба повідомила, що контроль якості пройшли перші 76 тис. доз корейської вакцини "ДжіСі Флю" (GC FLU) виробництва "ДжіСі Біофарма Корп.", імпортером якої виступає ТОВ "Біолабс". Процедуру контролю якості проходили також 100 тис. доз французської вакцини "ВАКСІГРИП ТЕТРА" (VAXIGRIP TETRA) виробництва "Санофі" "Пастер", імпортером якої виступає ТОВ "Санофі-Авентіс Україна". На початку жовтня ТОВ "Біолабс" планувало ввезти ще 54 тис. доз вакцини "Джісі Флю" виробництва "ДжіСі Біофарма Корп.".