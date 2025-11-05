Інтерфакс-Україна
Медицина
16:01 05.11.2025

"Санофі" в поточному епідсезоні скоротила поставку в Україну вакцин від грипу в 2,5 раза

2 хв читати
"Санофі" в поточному епідсезоні скоротила поставку в Україну вакцин від грипу в 2,5 раза

Фармацевтична компанія "Санофі" в поточному епідсезоні скоротила поставку в Україну вакцин від грипу в 2,5 раза - завезла 100 тис. доз, додаткові поставки не плануються.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в фармкомпанії, в минулому епідсезоні вона поставила в Україну 250 тис. доз.

"Зменшення постачань вакцини проти грипу виробництва "Санофі"! цього сезону пов’язано з тимчасовими труднощами у виробничих процесах, у тому числі з глобальним переходом компанії на виробництво тривалентної вакцини відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ. Наразі триває адаптація технологічних і логістичних процесів, що тимчасово вплинуло на обсяги поставок вакцини у країни північної півкулі, зокрема в Україну. Додаткових поставок вакцини цього року не очікується", - повідомили в компанії.

Крім того, в компанії повідомили, що від "Санофі" в Україні на епідсезон 2025/2026 року зареєстрованою Міністерством охорони здоров'я залишається саме чотиривалентна вакцина проти грипу, яку й було завезено в кількості 100 тис. доз.

Наразі ЗМІ та соцмережі повідомляють про значний дефіцит вакцин від грипу в поточному епідсезоні. Про відсутність можливості закупити вакцину повідомляють 1 приватні клініки.

Агентство "Інтерфакс-Україна" очікує на коментар щодо ситуацієї з вакцинами в поточному епідсезоні від Мінохоронздоров'я, ДЕЦ та Держлікслужби.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня 2025 року Держлікслужба повідомила, що контроль якості пройшли перші 76 тис. доз корейської вакцини "ДжіСі Флю" (GC FLU) виробництва "ДжіСі Біофарма Корп.", імпортером якої виступає ТОВ "Біолабс". Процедуру контролю якості проходили також 100 тис. доз французської вакцини "ВАКСІГРИП ТЕТРА" (VAXIGRIP TETRA) виробництва "Санофі" "Пастер", імпортером якої виступає ТОВ "Санофі-Авентіс Україна". На початку жовтня ТОВ "Біолабс" планувало ввезти ще 54 тис. доз вакцини "Джісі Флю" виробництва "ДжіСі Біофарма Корп.".

Теги: #санофі #поставка #вакцина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 22.10.2025
Прем'єр Швеції: поставки новітніх Gripen Україні можуть розпочатися протягом 3 років

Прем'єр Швеції: поставки новітніх Gripen Україні можуть розпочатися протягом 3 років

16:15 21.10.2025
Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник - МЗС

Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник - МЗС

18:54 06.08.2025
Україна отримала 300 тис. доз вакцини БЦЖ для захисту дітей від туберкульозу

Україна отримала 300 тис. доз вакцини БЦЖ для захисту дітей від туберкульозу

09:15 24.07.2025
Обмеження відпуску ліків одному дистриб’ютору у межах 20% юридично вразливе і несе логістичні ризики – "Санофі"

Обмеження відпуску ліків одному дистриб’ютору у межах 20% юридично вразливе і несе логістичні ризики – "Санофі"

12:53 18.07.2025
"Санофі та мережа медцентрів Into-Sana оголосили про стратегічне партнерство

"Санофі та мережа медцентрів Into-Sana оголосили про стратегічне партнерство

17:08 10.06.2025
"Санофі" та одеська клініка Святої Катерини запустили програму стратегічного партнерства

"Санофі" та одеська клініка Святої Катерини запустили програму стратегічного партнерства

15:50 06.06.2025
Запропонована вимога розкриття маркетингових договорів викликає здивування серед міжнародної фармспільноти – Санофі

Запропонована вимога розкриття маркетингових договорів викликає здивування серед міжнародної фармспільноти – Санофі

12:17 04.06.2025
Санофі, Академія Добробут та клініка «Добробут» оголошують про стратегічне партнерство у сфері охорони здоров’я України

Санофі, Академія Добробут та клініка «Добробут» оголошують про стратегічне партнерство у сфері охорони здоров’я України

17:52 29.04.2025
"Санофі" в рамках екологічного проєкту висадили в 19 українських лікарнях понад 800 дерев

"Санофі" в рамках екологічного проєкту висадили в 19 українських лікарнях понад 800 дерев

15:43 10.03.2025
Україна отримала 100 тис. доз комбінованої вакцини для безоплатних щеплень дітей – МОЗ

Україна отримала 100 тис. доз комбінованої вакцини для безоплатних щеплень дітей – МОЗ

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

Хірурги з Канади та США в ході 6-ї місії Face the Future Ukraine реконструювали обличчя 32 пораненим українцям

Оприлюднення в соцмережах фрагменту судмедекспертизи у справі меддому "Одрекс" порушує принцип нерозголошення матеріалів розслідування – АПМЗ

"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

В Україні відкрито перший навчальний хаб MammoLOAD для фахівців з раннього виявлення раку молочної залози

Рада церков виступає за заборону та криміналізацію сурогатного материнства для іноземців

Клініка "Одрекс" закликає уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування

Заступник міністра Адаманов: дефіциту ліків через знищення складу фармдистриб’ютора не буде

Farmak співчуває команді "Оптіма-Фарм" у зв’язку з втратою центрального складу, намагатиметься не допустити дефіциту ліків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА