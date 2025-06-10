"Санофі" та одеська клініка Святої Катерини запустили програму стратегічного партнерства

Біофармацевтична компанія Санофі та Клініка Святої Катерини (Одеса) підписали меморандум про взаєморозуміння для стратегічної співпраці у сфері охорони здоров’я.

Як повідомляє "Санофі" в своєму прес-релізі, партнерство охоплює низку критично важливих напрямів, зокрема, рідкісні (орфанні) захворювання, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби та імунопрофілактику з фокусом на ранню діагностику, ефективне лікування, пацієнтська освіта та впровадження цифрових рішень у медпрактиці.

Крім того, одним із пріоритетних проєктів співпраці стане "Академія орфанних захворювань", у межах якої пацієнти Клініки Святої Катерини матимуть безкоштовний доступ до сучасної європейської діагностики чотирьох орфанних хвороб: Фабрі, Гоше, Помпе та мукополісахаридозу I типу. Зразки аналізуватимуться у партнерських лабораторіях у Відні, фінансування повністю забезпечить "Санофі".

Освітні ініціативи співпраці, зокрема, передбачають запуск спеціалізованих воркшопів для медсестер з менеджменту пацієнтів із цукровим діабетом та інтенсивні курси для хірургів, що відповідають європейським стандартам.

Окрім цього, співпраця передбачає впровадження програм профілактики та лікування діабету, а також підвищення обізнаності щодо важливості сучасної вакцинації для профілактики інфекційних захворювань.

"Завдяки поєднанню клінічного досвіду партнерів та наукових рішень "Санофі" ми відкриваємо нові можливості для своєчасної діагностики, ефективного лікування та всебічної підтримки пацієнтів із рідкісними та складними захворюваннями. Фокус на орфанні захворювання доповнюється комплексними програмами з діабету, що включають не лише лікування, але й навчання медичного персоналу сучасним протоколам ведення пацієнтів", - зазначила керівниця фармацевтичного напряму "Санофі" в Україні Олена Бушміна.

За свого боку, директор Клініки Святої Катерини Дмитро Лагочев підкреслив, що що співпраця з Санофі сприяє тому, щоби "зробити якісну діагностику доступною для більшої кількості українських пацієнтів через довгострокові системні рішення"

"Кожна така ініціатива наближає Україну до міжнародних стандартів медичної допомоги для людей з рідкісними захворюваннями", - сказав він.