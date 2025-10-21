Інтерфакс-Україна
Події
16:15 21.10.2025

Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник - МЗС

Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов чи світлового дня.

"Це демонструє не лише технологічну досконалість чеських компаній в одному з найвимогливіших секторів, але й нашу постійну підтримку України", - повідомляє Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі Х.

Як повідомлялося, уряд Чехії на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою (коаліція SPOLU — "Разом") подав у відставку після поразки на парламентських виборах 3–4 жовтня 2025 року.

