Інтерфакс-Україна
Події
22:35 10.12.2025

Президент Чехії закликав уряд продовжувати підтримку України

1 хв читати

Президент Чехії Петер Павел у вівторок у Ліберці під час зустрічі з міськими депутатами закликав країну продовжувати підтримку України, аргументуючи це не лише ідеологічними, а й практичними міркуваннями, повідомляють Ceske noviny (СТК).

"Навіть якщо відкинути солідарність, захист принципів і цінностей, і дивитися лише прагматично, мені не мало б сенсу зараз припиняти підтримку України…Навіть ті, хто не налаштований допомагати країні, що зазнала нападу, повинні розуміти, що безпекова підтримка України підвищує і нашу безпеку в майбутньому, а крім того, може стати досить суттєвою економічною можливістю", — підкреслив Павел.

Президент зазначив, що підтримка України є ключовою саме з практичних міркувань і може забезпечити Чеській Республіці як безпекові гарантії, так і економічні переваги у майбутньому.

Як повідомлялося, раніше президент Чехії Петер Павел призначив голову руху ANO Андрія Бабіша премʼєр-міністром країни. Решту уряду, який складають партії ANO, SPD i Motoristé, Павел повинен призначити приблизно через тиждень.

Джерело: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-preruseni-pomoci-ukrajine-by-zavrelo-dvere-k-budouci-spolupraci/2758700

Теги: #підтримка #чехія #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 10.12.2025
Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

19:24 10.12.2025
Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

21:33 09.12.2025
Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

21:20 09.12.2025
Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

21:14 09.12.2025
Зеленський сподівається, що проєкт мирного плану буде переданий США у середу

Зеленський сподівається, що проєкт мирного плану буде переданий США у середу

02:47 09.12.2025
Кошта і Ляєн підтвердили Зеленському непохитну підтримку на тлі мирних перемовин

Кошта і Ляєн підтвердили Зеленському непохитну підтримку на тлі мирних перемовин

19:08 08.12.2025
Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору

Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору

11:13 07.12.2025
Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

21:27 06.12.2025
Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції

Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції

00:29 06.12.2025
Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану – ЗМІ

Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

План розвитку залізниці на 2026р включає держзамовлення на перевезення та Wi-Fi у спальних потягах - Мінрозвитку

Наукову концепцію розвитку законодавства України обговорили в Києві

Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА