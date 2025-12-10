Президент Чехії закликав уряд продовжувати підтримку України

Президент Чехії Петер Павел у вівторок у Ліберці під час зустрічі з міськими депутатами закликав країну продовжувати підтримку України, аргументуючи це не лише ідеологічними, а й практичними міркуваннями, повідомляють Ceske noviny (СТК).

"Навіть якщо відкинути солідарність, захист принципів і цінностей, і дивитися лише прагматично, мені не мало б сенсу зараз припиняти підтримку України…Навіть ті, хто не налаштований допомагати країні, що зазнала нападу, повинні розуміти, що безпекова підтримка України підвищує і нашу безпеку в майбутньому, а крім того, може стати досить суттєвою економічною можливістю", — підкреслив Павел.

Президент зазначив, що підтримка України є ключовою саме з практичних міркувань і може забезпечити Чеській Республіці як безпекові гарантії, так і економічні переваги у майбутньому.

Як повідомлялося, раніше президент Чехії Петер Павел призначив голову руху ANO Андрія Бабіша премʼєр-міністром країни. Решту уряду, який складають партії ANO, SPD i Motoristé, Павел повинен призначити приблизно через тиждень.

