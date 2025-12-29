Зеленський обговорив з президентом Латвії військову підтримку Україні у 2026 р та поточні мирні переговори

Президент Латвійської республіки Едгарс Рінкевичс провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили військову підтримку Україні у 2026 році та поточні мирні переговори.

"Під час телефонної розмови з президентом Зеленським я поінформував про військову підтримку Латвії Україні у 2026 році, обговорив поточні мирні переговори. Латвія повністю підтримує зусилля США, України та Європи. Я передав новорічні побажання від Латвії хороброму українському народу та президенту", - написав він у соцмережі Х за результатами бесіди.

У свою чергу Зеленський зазначив, що подякував Латвії за підтримку та допомогу – незмінну з 2022 року. "І українці це надзвичайно цінують", - наголосив він.

"Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і нашу роботу з американською переговорною командою. Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною", - написав Зеленський у телеграм.

Він також запросив президента Латвії відвідати Україну.