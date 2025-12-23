Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Фото: https://www.president.gov.ua/

Нові програми прямої підтримки громадян України будуть реалізовані у 2026 році, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вже майже 18 мільйонів дали заявку на зимову підтримку – завтра можемо вийти на таку кількість. Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку. Кошти ж можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою. І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

Подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, прийом заявок на програму завершено.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.