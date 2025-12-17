Президент Чехії після розмови із Зеленським: в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир

Президент Чехії Петр Павел повідомив про проведення телефонної розмови із українським колегою Володимиром Зеленським щодо ситуації в Україні, подальшої підтримки та поточних мирних зусиль.

"Не всім щастить провести свята у спокої, в оточенні своїх близьких. Я поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про ситуацію в його країні, де війна вже майже чотири роки впливає на повсякденне життя мільйонів людей", - написав Павел у соцмережі Х.

Чеський лідер зазначив, що вони із Зеленським обговорили подальшу підтримку України та прогрес у поточних мирних переговорах.

"Ми погодилися, що в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир. Водночас президент Зеленський висловив щиру вдячність Чеській Республіці та її громадянам за їхню багаторічну підтримку", - йдеться у повідомленні.