Майбутній уряд Чехії може зменшити підтримку України

Створюваний ймовірним прем'єр-міністром Андрієм Бабішем уряд Чехії може відмовитися інтенсивно допомагати Україні. Про це ймовірний міністр закордонних справ в майбутньому уряді Чехії Філіп Турек заявив в інтерв'ю для рубрики Playbook порталу Politico в середу.

"Новий уряд збереже зобов'язання перед НАТО та дотримання міжнародного права. Але він надаватиме пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з державного бюджету, до гуманітарної підтримки та зосереджуючись на потребах Чехії в галузі безпеки", - заявив Філіп Турек, який походить з ультраправої партії "Автомобілісти", що вважається ключовою для коаліційних планів Бабіша.

Негайних змін у ставленні до Росії, за словами Турека, не планується, але "ширший фокус на суверенітеті та невтручанні передбачає обережний підхід, заснований на інтересах", а пріоритетом буде "уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність Чехії".

"Це схожа позиція з тією, яку відстоюють такі країни, як Угорщина, яка заявила, що розраховує на Прагу як союзника у сповільненні підтримки України", - зазначає Politico.