Інтерфакс-Україна
Політика
07:49 06.11.2025

Майбутній уряд Чехії може зменшити підтримку України

1 хв читати
Майбутній уряд Чехії може зменшити підтримку України

Створюваний ймовірним прем'єр-міністром Андрієм Бабішем уряд Чехії може відмовитися інтенсивно допомагати Україні. Про це ймовірний міністр закордонних справ в майбутньому уряді Чехії Філіп Турек заявив в інтерв'ю для рубрики Playbook порталу Politico в середу.

"Новий уряд збереже зобов'язання перед НАТО та дотримання міжнародного права. Але він надаватиме пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з державного бюджету, до гуманітарної підтримки та зосереджуючись на потребах Чехії в галузі безпеки", - заявив Філіп Турек, який походить з ультраправої партії "Автомобілісти", що вважається ключовою для коаліційних планів Бабіша.

Негайних змін у ставленні до Росії, за словами Турека, не планується, але "ширший фокус на суверенітеті та невтручанні передбачає обережний підхід, заснований на інтересах", а пріоритетом буде "уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність Чехії".

"Це схожа позиція з тією, яку відстоюють такі країни, як Угорщина, яка заявила, що розраховує на Прагу як союзника у сповільненні підтримки України", - зазначає Politico.

 

Теги: #допомога_україні #чехія #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:14 05.11.2025
Уряд вніс зміни в кредитування домогосподарств, які встановлюють сонячні та вітрові електростанції - Міненерго

Уряд вніс зміни в кредитування домогосподарств, які встановлюють сонячні та вітрові електростанції - Міненерго

22:15 05.11.2025
Уряд додав у проект держбюджету-2026 до 2-го читання у Раді 27,8 млрд грн доходів та 33,6 млрд грн видатків

Уряд додав у проект держбюджету-2026 до 2-го читання у Раді 27,8 млрд грн доходів та 33,6 млрд грн видатків

20:11 05.11.2025
Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

17:36 04.11.2025
Німеччина планує збільшити допомогу Україні на EUR3 млрд у 2026 році – ЗМІ

Німеччина планує збільшити допомогу Україні на EUR3 млрд у 2026 році – ЗМІ

20:07 03.11.2025
Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

14:15 03.11.2025
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

02:43 31.10.2025
Уряд готує реформу профосвіти: прем'єрка обіцяє адаптацію системи до потреб часу та ринку

Уряд готує реформу профосвіти: прем'єрка обіцяє адаптацію системи до потреб часу та ринку

21:32 29.10.2025
Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій

Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій

21:27 29.10.2025
Служба зайнятості пропонуватиме вакансії і перекваліфікацію безробітним ще до отримання такого статусу - Свириденко

Служба зайнятості пропонуватиме вакансії і перекваліфікацію безробітним ще до отримання такого статусу - Свириденко

15:21 28.10.2025
Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС

Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

ОСТАННЄ

Суд скасував домашній арешт керівника апарату КМДА Загуменного і відсторонення його від посади - КМДА

Ексглава "Укренерго" Кудрицький допускає, що в майбутньому може зайнятися політичною діяльністю

Суд прийняв рішення про незаконність блокування міжнародної діяльності Порошенка після доповіді Європарламенту – адвокат

Климпуш-Цинцадзе: Україна не має права ігнорувати зауваження, викладені у звіті Єврокомісії

"Євросолідарність" закликає Раду і Кабмін обговорити доповідь Єврокомісії по Україні і врахувати її в роботі

Кличко: На наступній сесії Київради планується збільшити фінансування Сил безпеки і оборони ще на 1 млрд грн.

Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка

Нардеп Слинько увійшов до фракції "Слуга народу"

Раді рекомендують ухвалити закон щодо уточнення питання проходження військової служби співработниками розвідорганів - нардеп

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА