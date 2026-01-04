Інтерфакс-Україна
Події
11:21 04.01.2026

Зеленський: Стабільність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України дуже важлива подальша підтримка партнерів.

"Для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася. Була незмінна оборонна допомога, посилення нашої протиповітряної оборони. Майже щодня – загроза життю в Україні через російські атаки, е удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1 070 керованих авіаційних бомб, майже 1 000 ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні. Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати. Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя", - написав він у Телеграмі.

Зеленський вважає, тільки стабільність та передбачуваність допомоги для України може підштовхнути Росію до мирних переговорів.

"Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії. Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру", - наголосив президент.

