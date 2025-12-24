Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Фото: https://www.president.gov.ua

Українці здавна вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса, і сьогодні ми просимо мир для України, боремося і молимося за це, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але, коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше", - сказав Зеленський у привітанні з Різдвом Христовим.

"Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це. І на це заслуговуємо. Щоб кожна українська родина жила в злагоді. Щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро й диво", - додав він.

Президент додав, що ми також заслуговуємо, щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали, щоб перемогли добро й правда перемогли, і щоб була перемога миру.

"І були ми. І була Україна. І неодмінно – день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік, мирного Різдва і скажуть одне одному: "Христос народився! Славімо Його!"", - наголосив глава держави.

Він привітав українців і українок зі святом, і побажав кожному й кожній щасливого Різдва, смачної куті і, "звісно, миру нам усім".