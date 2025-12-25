Інтерфакс-Україна
10:33 25.12.2025

Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

Російські війська вночі 25 грудня атакували портову інфраструктуру Одещини, зокрема об’єкти в Чорноморську та на території одного з портових  терміналів, унаслідок чого загинула одна людина, йдеться у повідомленні Адміністрації портів України (АМПУ).

"На жаль, унаслідок атаки одна людина загинула. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Ще четверо людей отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у телеграм-каналі АМПУ в четвер.

Зазначається, що внаслідок вучання ворожого БпЛА по об’єктах портової інфраструктури пошкоджено будівлю контрольно-пропускного пункту та адміністративну будівлю,  а також транспорт  на території одного з портових терміналів.

В АМПУ додали, що триває ліквідація наслідків атаки, зокрема працюють усі екстрені служби.

Як повідомлялось, вночі ворог завдав удару по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

