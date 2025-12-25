Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

Російські війська вночі 25 грудня атакували портову інфраструктуру Одещини, зокрема об’єкти в Чорноморську та на території одного з портових терміналів, унаслідок чого загинула одна людина, йдеться у повідомленні Адміністрації портів України (АМПУ).

"На жаль, унаслідок атаки одна людина загинула. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Ще четверо людей отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у телеграм-каналі АМПУ в четвер.

Зазначається, що внаслідок вучання ворожого БпЛА по об’єктах портової інфраструктури пошкоджено будівлю контрольно-пропускного пункту та адміністративну будівлю, а також транспорт на території одного з портових терміналів.

В АМПУ додали, що триває ліквідація наслідків атаки, зокрема працюють усі екстрені служби.

