Обстріли морпортів 2025р. збільшилися вдвічі, але морські експортні маршрути працюють стабільно, - Кулеба

Фото: Telegram @OleksiiKuleba

Інтенсивність ударів на портову інфраструктуру в 2025 році значно збільшилася, зокрема впродовж року було зафіксовано 90 комбінованих ударів, що вдвічі більше ніж торік, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він уточнив, що лише в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, загальна тривалість яких - понад 30 днів, тобто більше місяця.

"Росія фактично щодня б’є ракетами та дронами по українських портах, намагаючись знищити логістику, ускладнити експорт і підірвати продовольчу безпеку світу (…) Попри це, щодня сотні працівників портів, енергетиків та фахівців забезпечують роботу логістичної інфраструктури і стабільність морських експортних маршрутів, безперервно обробляють вантажі", - запевнив віцепрем`єр.

Кулеба наголосив, що за таких умов наявність укриттів безпосередньо на території портів має принципове значення. Адже вони дозволяють працівникам швидко перейти в безпечні місця, що вкрай важливо у разі обстрілів балістикою, яка долітає за декілька хвилин.

Міністерство розвитку громад та територій разом із Адміністрацією морських портів України (АМПУ) та за підтримки партнерів наразі розширює мережу мобільних укриттів в усіх портах Одещини та Миколаївщини. Вже встановлено більше 50 мобільних споруд для захисту людей, а також понад 30 стаціонарних укриттів.

"Важливо, що до цієї роботи долучаються портові оператори та приватні компанії, які облаштували десятки власних захисних споруд. Це одна з обов’язкових умов співпраці: кожен працівник повинен мати доступне та надійне місце убезпечення під час тривоги", - підкреслив віцепрем`єр.

Кулеба розповів, що Мінрозвитку співпрацює з військовими над посиленням захисту безпосередньо портів.

"Із міркувань безпеки не розголошуємо деталі, але проводимо системну роботу із військовими Сил оборони у взаємодії з іншими службами та міжнародними партнерами. Попри терор ворога та щоденні комбіновані обстріли порти працюють, а логістика морем забезпечена", - резюмував віцепрем`єр.