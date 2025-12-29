Інтерфакс-Україна
Події
10:33 29.12.2025

Обстріли морпортів 2025р. збільшилися вдвічі, але морські експортні маршрути працюють стабільно, - Кулеба

2 хв читати
Обстріли морпортів 2025р. збільшилися вдвічі, але морські експортні маршрути працюють стабільно, - Кулеба
Фото: Telegram @OleksiiKuleba

Інтенсивність ударів на портову інфраструктуру в 2025 році значно збільшилася, зокрема впродовж року було зафіксовано 90 комбінованих ударів, що вдвічі більше ніж торік, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він уточнив, що лише в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, загальна тривалість яких - понад 30 днів, тобто більше місяця.

"Росія фактично щодня б’є ракетами та дронами по українських портах, намагаючись знищити логістику, ускладнити експорт і підірвати продовольчу безпеку світу (…) Попри це, щодня сотні працівників портів, енергетиків та фахівців забезпечують роботу логістичної  інфраструктури і стабільність морських експортних маршрутів, безперервно обробляють вантажі", - запевнив віцепрем`єр.

Кулеба наголосив, що за таких умов наявність укриттів безпосередньо на території портів має принципове значення. Адже  вони дозволяють працівникам швидко перейти в безпечні місця, що вкрай важливо у разі обстрілів балістикою, яка долітає за декілька хвилин.

Міністерство розвитку громад та територій разом із Адміністрацією морських портів України (АМПУ) та за підтримки партнерів наразі розширює мережу мобільних укриттів в усіх портах Одещини та Миколаївщини. Вже встановлено більше 50 мобільних споруд для захисту людей, а також понад 30 стаціонарних укриттів.

"Важливо, що до цієї роботи долучаються портові оператори та приватні компанії, які облаштували десятки власних захисних споруд. Це одна з обов’язкових умов співпраці: кожен працівник повинен мати доступне та надійне місце убезпечення під час тривоги", - підкреслив віцепрем`єр.

Кулеба розповів, що Мінрозвитку співпрацює з військовими над посиленням захисту безпосередньо портів.

"Із міркувань безпеки не розголошуємо деталі, але проводимо системну роботу із військовими Сил оборони у взаємодії з іншими службами та міжнародними партнерами. Попри терор ворога та щоденні комбіновані обстріли порти працюють, а логістика морем  забезпечена", - резюмував віцепрем`єр.

Теги: #портова_інфраструктура #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 29.12.2025
РФ завдала 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області — ОВА

РФ завдала 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області — ОВА

18:06 28.12.2025
В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

07:44 27.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 22 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 22 населених пунктів Запорізької області

09:37 26.12.2025
Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

21:13 25.12.2025
Росіяни скинули КАБи на Запорізький район, постраждало четверо людей

Росіяни скинули КАБи на Запорізький район, постраждало четверо людей

10:33 25.12.2025
Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

08:59 25.12.2025
ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

08:20 25.12.2025
За добу у Запорізькій області ворог завдав ударів по 25 населених пунктах, пʼятеро людей поранені

За добу у Запорізькій області ворог завдав ударів по 25 населених пунктах, пʼятеро людей поранені

19:23 24.12.2025
З вересня 2025р. РФ зруйнувала чи пошкодила понад 50% генерації ДТЕК – СЕО

З вересня 2025р. РФ зруйнувала чи пошкодила понад 50% генерації ДТЕК – СЕО

08:49 24.12.2025
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до чотирьох - ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до чотирьох - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

США і Європа продовжать допомагати Україні, якщо не вдасться дипломатично дотиснути РФ, – Зеленський після зустрічі з Трампом

Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

Зеленський анонсував зустріч лідерів країн Коаліції охочих після зустрічі в Україні на рівні радників у січні

Трамп обговорив з Путіним всі пункти проєкту угоди про припинення війни і сказав, на що той готовий, – Зеленський

Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

ОСТАННЄ

СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ

До "Мрії" доєдналася кожна 5-та школа України - Міносвіти

США і Європа продовжать допомагати Україні, якщо не вдасться дипломатично дотиснути РФ, – Зеленський після зустрічі з Трампом

Двоє російських солдатів 21 грудня розстріляли сімох цивільних осіб у Покровську – проєкт "Хочу жить"

Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

Зеленський анонсував зустріч лідерів країн Коаліції охочих після зустрічі в Україні на рівні радників у січні

Мовний омбудсмен: Євроінтеграція не означає демонтажу власної мовної політики

Трамп обговорив з Путіним всі пункти проєкту угоди про припинення війни і сказав, на що той готовий, – Зеленський

Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

На Херсонщині загинула жінка через ворожий обстріл 27 грудня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА