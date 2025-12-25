Інтерфакс-Україна
Події
09:08 25.12.2025

Ворог вночі вдарив по промислових об’єктах Одещини: один загиблий, двоє поранених

Фото: ДСНС Одещини

Вночі ворог завдав удару по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора", – зазначив Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні, виробничі та складські приміщення. "На окремих обʼєктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники. На жаль, одна загинула людина - тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Теги: #удар_рф #одеська_область

