Росія у перший день нового року вдарила дронами по портовій інфраструктурі України - віцепрем’єр

Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок нічної атаки на Одещині зафіксовано пошкодження причалів і техніки в Ізмаїльському порту, в Одеському – уражено портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У перший день нового року росія знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України. Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, постраждалих немає, триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.

" На місцях працюють профільні служби, рятувальники. Попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов’язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури ", - наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Як повідомлялось, російські війська за кілька хвилин до Нового року атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одеської області, вкрай важливу для цивільного населення.