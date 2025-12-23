Інтерфакс-Україна
Події
06:37 23.12.2025

У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що Рада національної безпеки 7 січня розгляне питання подальшої долі чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів, передає агентство Reuters.

Після засідання уряду в понеділок Бабіш сказав, що чеська ініціатива щодо снарядів, "безумовно, була хорошою справою, питання в тому, чи відбулася вона без корупції".

"Це питання буде обговорюватися на засіданні Ради національної безпеки 7 січня", – сказав він, додавши, що запропонує остаточну позицію, не вдаючись у подробиці.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО висловив обережний оптимізм минулого тижня щодо продовження ініціативи. Він сказав, що цього року буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів, що становить 43% від загального обсягу боєприпасів, поставлених Києву.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/czech-security-council-decide-ammunition-scheme-ukraine-january-2025-12-22/

