15:35 23.10.2025

Чехія вже допомагає Україні у відновленні після ударів РФ – Зеленський після зустрічі з Фіалою

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, під час якої розповів про наслідки російських ударів по українських енергетичних об’єктах.

"Чехія вже допомагає нам у цьому питанні відновлення, і ми говорили, як ще можна підтримати енергетичну стійкість України та наших людей", - написав Зеленський в телеграм у четвер за підсумками зустрічі.

Сторони також обговорили питання про "реалізацію спільних оборонних проєктів, ініціативи стосовно посилення захисту українського неба".

"Маємо спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, на наш захист і оборону", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленский в четвер прибув на засідання Європейської Ради до Брюсселю.

Фіала обіймає посаду прем’єр-міністра Чехії з листопада 2021 року, є лідером Громадянської демократичної партії (ODS).

