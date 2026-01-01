Інтерфакс-Україна
Медицина
12:48 01.01.2026

Переселенці протягом 60 днів можуть отримувати послугу довготривалого меддогляду

1 хв читати
Переселенці протягом 60 днів можуть отримувати послугу довготривалого меддогляду

Кабінет міністрів збільшив термін надання послуги довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб з 30 до 60 днів, якщо людина, яка отримує послугу, потребує додаткового медичного супроводу, повідомило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Відтепер, якщо для цього є медичні показники, потреба в продовженні лікування та висновку лікаря чи відсутності можливості розміщення в інших закладах, внутрішньо переміщені особи старшого віку та з інвалідністю можуть протягом 60 днів отримати послугу довготривалого медичного догляду в одному із закладів охорони здоров’я відразу після евакуації із зони активних бойових дій", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що наразі послугу медсестринського догляду надають 212 закладів охорони здоровʼя, які уклали договір із Національною службою здоровʼя (НСЗУ), і з початку дії експериментального проекту послугою скористались 78 евакуйованих внутрішньо переміщених осіб. 

У відомстві нагадали, що послуга передбачає комплексну підтримку: медичний і загальний догляд, психологічну підтримку, проживання та харчування, базові речі першої потреби, а головне – соціальний супровід. 

Для того, щоб скористатися програмою, після евакуації внутрішньо переміщена особа може звернутися до медичного працівника в пункті евакуації/транзитному пункті — де підкажуть як потрапити до закладу-учасника.

Теги: #медичний_догляд #переселенці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 26.12.2025
Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

13:17 05.12.2025
Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV та івент-агенція "Садиба Мьюзік" встановили національний рекорд за проєкт для переселенців

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV та івент-агенція "Садиба Мьюзік" встановили національний рекорд за проєкт для переселенців

17:13 02.12.2025
Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

14:39 28.11.2025
Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

10:16 17.11.2025
Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

16:38 13.11.2025
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

13:22 03.11.2025
Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

11:02 26.09.2025
Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

18:50 25.09.2025
Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

18:25 17.09.2025
Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Українці старше 40 років з 1 січня можуть замовити Скринінг здоров’я через "Дію" – Федоров

Кабмін негативно оцінив роботу відстороненого голови Держлікслужби Ісаєнка в 2025р.

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

Кабмін затвердив порядок реалізації програми медгарантій на 2026р - Свириденко

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

Вакцина від ВПЛ розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії

Фармкомпанія "Здоров'я" через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим

Комітет здоров'я нації підтримав доопрацьований законопроєкт про врегулювання обігу нікотинових паучів

Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

Кабмін поклав виконання обов’язків голови Держлікслужби на заступника голови Короленка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА