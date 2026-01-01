Переселенці протягом 60 днів можуть отримувати послугу довготривалого меддогляду

Кабінет міністрів збільшив термін надання послуги довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб з 30 до 60 днів, якщо людина, яка отримує послугу, потребує додаткового медичного супроводу, повідомило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Відтепер, якщо для цього є медичні показники, потреба в продовженні лікування та висновку лікаря чи відсутності можливості розміщення в інших закладах, внутрішньо переміщені особи старшого віку та з інвалідністю можуть протягом 60 днів отримати послугу довготривалого медичного догляду в одному із закладів охорони здоров’я відразу після евакуації із зони активних бойових дій", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що наразі послугу медсестринського догляду надають 212 закладів охорони здоровʼя, які уклали договір із Національною службою здоровʼя (НСЗУ), і з початку дії експериментального проекту послугою скористались 78 евакуйованих внутрішньо переміщених осіб.

У відомстві нагадали, що послуга передбачає комплексну підтримку: медичний і загальний догляд, психологічну підтримку, проживання та харчування, базові речі першої потреби, а головне – соціальний супровід.

Для того, щоб скористатися програмою, після евакуації внутрішньо переміщена особа може звернутися до медичного працівника в пункті евакуації/транзитному пункті — де підкажуть як потрапити до закладу-учасника.