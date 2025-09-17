Інтерфакс-Україна
Події
18:25 17.09.2025

Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

1 хв читати
Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України запровадив можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати після евакуації додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Працюємо з колегами у Сумах. Сьогодні провели виїзне засідання уряду, присвячене соціальним питанням. Ключові рішення стосуються посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з прифронтових громад і з територій, де ведуться бойові дії", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Зокрема, одне з рішень - це запровадження нової послуги для переселенців - медичний догляд.

"Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності — протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі", - розповіла прем'єр.

Теги: #кабмін #переселенці #свириденко

