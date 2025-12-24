Інтерфакс-Україна
Події
19:17 24.12.2025

Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

1 хв читати

Кабінет міністрів України відсторонив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) Романа Ісаєнка. Це випливає з розпорядження уряду від 24 грудня 2025 р. № 1477-р, що оприлюднено на урядовому порталі.

"Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 р. та про результати поінформувати Кабінет міністрів України", - йдеться у розпорядженні.

Як повідомлялося, у листопаді НАБУ проводило обшуки у головному офісі Держлікслужби, зокрема у кабінеті Ісаєнка.

Він у лютому 2025р. став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти з'ясували, що люди з оточення Ісаєнка та куратора цієї сфери від СБУ створили приватну лабораторію "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.

Ісаєнко очолює Держлікслужбу з 2018 року, спочатку у статусі в.о. голови, а на початку 2019 року він виграв конкурс на посаду керівника відомства.

 

Теги: #кабмін #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 24.12.2025
Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

10:54 24.12.2025
Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

19:30 23.12.2025
Заступник міністра розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

Заступник міністра розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

16:42 23.12.2025
Уряд запровадив електронне декларування права на промислове рибальство

Уряд запровадив електронне декларування права на промислове рибальство

15:55 23.12.2025
Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

18:22 22.12.2025
Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

17:28 22.12.2025
Кабмін утворив ТОВ "Агенція національної єдності"

Кабмін утворив ТОВ "Агенція національної єдності"

22:29 20.12.2025
Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

19:07 20.12.2025
Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

21:59 19.12.2025
Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

ВАЖЛИВЕ

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

ОСТАННЄ

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

У Німеччині заарештували українця, екстрадованого зі Швейцарії за підозрою у диверсійній діяльності на користь РФ, – ЗМІ

У Харкові зафіксовано влучання "Молнії", без постраждалих - влада

За польотом Санта-Клауса навколо Землі стежать тисячі користувачів по всьому світу в реальному часі

Макрон і Рютте обговорили проведену в рамках "Коаліції охочих" роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА