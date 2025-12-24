Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

Кабінет міністрів України відсторонив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) Романа Ісаєнка. Це випливає з розпорядження уряду від 24 грудня 2025 р. № 1477-р, що оприлюднено на урядовому порталі.

"Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 р. та про результати поінформувати Кабінет міністрів України", - йдеться у розпорядженні.

Як повідомлялося, у листопаді НАБУ проводило обшуки у головному офісі Держлікслужби, зокрема у кабінеті Ісаєнка.

Він у лютому 2025р. став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти з'ясували, що люди з оточення Ісаєнка та куратора цієї сфери від СБУ створили приватну лабораторію "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.

Ісаєнко очолює Держлікслужбу з 2018 року, спочатку у статусі в.о. голови, а на початку 2019 року він виграв конкурс на посаду керівника відомства.