18:33 24.12.2025

Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

Створення при Кабінеті міністрів Міжвідомчої координаційної комісії (Національного координатора) по боротьбі зі злочинністю усуне розпорошеність повноважень між органами влади в цій сфері та сприятиме наближенню національної системи протидії організованій злочинності до європейських стандартів.

Таку думку висловила агентству "Інтерфакс-Україна" співробітник юридичної фірми Barristers Христина Білак, коментуючи зареєстрований у Верховній Раді проєкт змін до закону про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю.

Вона зазначила, що відповідна комісія стане постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабміні та дозволить забезпечити узгодженість дій державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, стратегічне планування, оцінку загроз, моніторинг та контролю реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, а також наблизить національну систему протидії організованій злочинності до європейських стандартів управління і координації.

Зокрема, згідно з проєктом закону, Нацкоординатор на підставі визначених пріоритетів розроблятиме комплексні плани заходів та здійснює узагальнення інформації про хід їх виконання, завершення або причини невиконання.

При цьому, юрист зазначила, що згідно з розпорядженням уряду від 27 вересня 2022 року, до моменту створення національного координатора його функції покладено на МВС.

Проєкт закону розроблено на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Створення постійного національного координатора з питань боротьби з організованою злочинністю також є однією з рекомендацій Європейської Комісії, викладених у звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року.

