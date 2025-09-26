Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

(розширена новина)

Кабінет міністрів України визначив пільгові умови передачі державних та комунальних установ для розселення внутрішньо переміщених осіб у прифронтових регіонах, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

“За підсумками поїздки у прифронтові громади Донеччини і Дніпропетровщини ухвалили на Кабміні рішення про підтримку прифронтових територій. Визначили пільгові умови передачі державних та комунальних установ для розселення ВПО у прифронтових регіонах”, - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в четвер.

За її словами, це дозволить швидше облаштовувати нові місця для тимчасового проживання переселенців.

Відзначається, що умовами оренди є: для державних і комунальних підприємств — 1 грн за 1 кв. м; для громадських і благодійних організацій — 3% вартості.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, держава створила правові та фінансові умови для швидшого залучення об’єктів державної та комунальної власності для тимчасового проживання переселенців.

Зокрема, підтримана урядом постанова передбачає: чіткий перелік документів, які подаються державними та комунальними підприємствами, громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями для отримання права оренди без проведення аукціону; пільгову орендну плату за державне та комунальне майно (1 грн за 1 кв. м) для державних і комунальних підприємств, що забезпечують проживання переселенців; пільгову орендну ставку для громадських об’єднань та благодійних організацій для забезпечення тимчасового проживання переселенців; доповнення категорії цільового призначення для нерухомого державного та комунального майна, що надаватиметься для забезпечення тимчасового проживання переселенців.

“Таке рішення в умовах кризового реагування дозволятиме швидко створювати фонди тимчасового проживання для переміщених осіб”, - вважають у відомстві.