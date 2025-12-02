Інтерфакс-Україна
Події
17:13 02.12.2025

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

1 хв читати
Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ
Фото: Pixabay

Міністр житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер планує "якнайшвидше" закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, після закінчення терміну дії спеціальних правил захисту Євросоюзу у 2027 році, повідомляє у вівторок Dutch News.

"Близько трьох чвертей українців у Нідерландах проживають у спеціальних житлових приміщеннях, створених урядом протягом останніх трьох років. Кейзер заявив, що "урядове житло має бути ліквідоване якомога швидше", а фінансування муніципалітетів припинене", - пише газета.

Згідно з планами уряду, 135 тис українців, які проживають у Нідерландах, отримають трирічні дозволи на проживання з березня 2027 року, але вони також будуть орендувати житло та сплачувати за медичне обслуговування своїм коштом.

Кейзер визнала, що хоча дві третини українців працюють і минулого року внесли EUR 3,5 млрд в економіку, "значна частина" з них матиме право претендувати на соціальну допомогу,.

Зазначається, що молоді українці матимуть такі самі можливості для навчання та доступу до фінансування вищої освіти, як і громадяни ЄС.

Теги: #переселенці #нідерланди #житло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 02.12.2025
Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

13:53 02.12.2025
Нідерланди розпочали місію з охорони логістичного вузла НАТО у Жешуві, вона триватиме до 1 червня 2026р.

Нідерланди розпочали місію з охорони логістичного вузла НАТО у Жешуві, вона триватиме до 1 червня 2026р.

18:03 01.12.2025
Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

15:44 01.12.2025
Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

11:47 01.12.2025
Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

14:39 28.11.2025
Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

04:39 28.11.2025
Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році

Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році

16:32 26.11.2025
Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

13:03 26.11.2025
В Нідерландах скасували концерт пропутінської співачки Леонської – МЗС України

В Нідерландах скасували концерт пропутінської співачки Леонської – МЗС України

10:16 17.11.2025
Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Ірландія хоче "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в ЄС - прем'єр

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА