Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Фото: Pixabay

Міністр житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер планує "якнайшвидше" закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, після закінчення терміну дії спеціальних правил захисту Євросоюзу у 2027 році, повідомляє у вівторок Dutch News.

"Близько трьох чвертей українців у Нідерландах проживають у спеціальних житлових приміщеннях, створених урядом протягом останніх трьох років. Кейзер заявив, що "урядове житло має бути ліквідоване якомога швидше", а фінансування муніципалітетів припинене", - пише газета.

Згідно з планами уряду, 135 тис українців, які проживають у Нідерландах, отримають трирічні дозволи на проживання з березня 2027 року, але вони також будуть орендувати житло та сплачувати за медичне обслуговування своїм коштом.

Кейзер визнала, що хоча дві третини українців працюють і минулого року внесли EUR 3,5 млрд в економіку, "значна частина" з них матиме право претендувати на соціальну допомогу,.

Зазначається, що молоді українці матимуть такі самі можливості для навчання та доступу до фінансування вищої освіти, як і громадяни ЄС.