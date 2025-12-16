Зеленський зустрівся з воїнами, які проходять реабілітацію у Нідерландах

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів зустрівся з українськими воїнами, які відновлюються після поранень у нідерландському військовому реабілітаційному центрі Аарденбург та відзначив їх державними нагородами.

"Пишаємося, що в нас є такі герої, такі бійці. Ми вас дуже чекаємо вдома після того, як зʼявиться така можливість. Користуючись цим моментом, хотів би вручити нагороди. Це вдячність від усього Українського народу за те, що ви вже зробили, – ви зберегли Україну", – сказав він.

Зеленський відзначив захисників орденами "За мужність" ІІ і ІІІ ступенів та медаллю "За військову службу Україні".

Директорка центру Моніка Коп Війєрінг показала Главі держави зали фізіотерапії, де проходять реабілітацію українські воїни, а також їхні палати та розповіла про особливості того, як саме в центрі допомагають відновлюватися українським захисникам.

Військовий реабілітаційний центр Аарденбург – один із провідних нідерландських медичних закладів, що спеціалізується на реабілітації військових із важкими травмами. З 2021 року тут пройшли лікування 87 українців. У цьому центрі також навчаються українські реабілітаційні команди.

Президент подякував працівникам центру, Нідерландам і всьому нідерландському народові за підтримку України та допомогу українським воїнам.