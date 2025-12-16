Інтерфакс-Україна
13:51 16.12.2025

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Рада Європи на конференції зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, завданих Росією у вівторок ухвалила Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду заяв для України, яка є частиною механізму компенсації збитків, викликаних агресією РФ.

Першими її підписали міністри закордонних справ України Андрій Сибіга, Нідерландів Девід ван Віл та Молдови Міхай Попшой.

Президент України Володимир Зеленський також взяв участь у конференції.

Як повідомлялося, Міжнародна комісія з розгляду заяв для України створена під егідою Ради Європи. Це буде адміністративний орган, який здійснюватиме розгляд, оцінку та ухвалення рішень щодо претензій про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих міжнародно протиправними діями, вчиненими РФ в Україні або проти неї.

"Згідно з міжнародним правом, держава, яка вчинила міжнародно-протиправне діяння, зобов'язана повністю відшкодувати шкоду, завдану цим діянням. Правда, справедливість і репарації необхідні для того, щоб жертви змогли подолати наслідки пережитого… Рада Європи працює саме над таким комплексним механізмом компенсації, як було підкреслено в Декларації саміту в Рейк'явіку 2023 року. Це включає, як перший компонент механізму, вже створений Реєстр збитків для України, який працює та отримав понад 60 000 заяв, Міжнародну комісію з розгляду заяв як другий компонент та компенсаційний фонд як майбутній третій крок", - повідомили у Раді Європи.

Будь-яка держава, ЄС та будь-яка інша організація регіональної інтеграції можуть стати членом Комісії, ставши стороною Конвенції. Проєкт Конвенції буде відкритий для підписання всіма державами-членами Ради Європи, Європейським Союзом та будь-якими іншими державами, які беруть участь у дипломатичній конференції з прийняття Конвенції, а також будь-якими іншими державами, які проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року "Сприяння здійсненню правового захисту і забезпечення відшкодування шкоди у зв’язку з агресією проти України". Після набуття чинності Конвенцією сторони можуть запросити будь-яку іншу державу або організацію регіональної інтеграції приєднатися до Конвенції. Усі члени, незалежно від того, чи є вони державами-членами Ради Європи, чи ні, матимуть рівні права в Комісії з розгляду заяв.

Міжнародні суди, в тому числі Європейський суд з прав людини, можуть розглядати справи, що включають збитки, втрати або шкоду, подібні до заяв, що будуть подані до Комісії з розгляду претензій.

Теги: #україна #нідерланди #конвенція #молдова #підписання

