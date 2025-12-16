Інтерфакс-Україна
Політика
15:14 16.12.2025

Поки що нічого не вказує на готовність Путіна зробити крок до миру, важливо продовжувати військову підтримку України - прем'єр Нідерландів

1 хв читати
Поки що нічого не вказує на готовність Путіна зробити крок до миру, важливо продовжувати військову підтримку України - прем'єр Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив на важливості продовжувати посилення тиску на РФ та підтримувати Україну всіма способами, особливо у військовій сфері.

"Залишається питання, чи Путін нарешті серйозно готовий зробити кроки до миру. Поки що нічого на це не вказує. Ось чому ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну всіма способами, особливо військовою підтримкою. Наприклад, ми прискоримо виділення 700 мільйонів євро наступного року, і ми вже внесли ще 250 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для F-16 та засобів протиповітряної оборони у Сполучених Штатах (ініціатива PURL - ІФ-У)", - сказав він на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Нідерландах у вівторок.

Схооф запевнив, що Нідерланди роблять все можливе, щоб якомога швидше "перетворити фінансові зобов'язання на обладнання, яке можна буде доставити, те, що потрібно" Україні.

"Ми повинні продовжувати надавати Україні можливість продовжувати цю боротьбу, що є надзвичайно важливим. Але також для забезпечення миру, відновлення та стійкості", - закликав очільник уряду.

Теги: #переговори #схооф #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 16.12.2025
Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

15:47 16.12.2025
Прем’єр Нідерландів сподівається на ухвалення Єврорадою рішення щодо фінансування потреб України за допомогою заморожених російських активів

Прем’єр Нідерландів сподівається на ухвалення Єврорадою рішення щодо фінансування потреб України за допомогою заморожених російських активів

15:09 16.12.2025
Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

13:51 16.12.2025
Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

09:54 16.12.2025
Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

02:29 16.12.2025
Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

01:59 16.12.2025
Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск

Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск

01:09 16.12.2025
Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

01:06 16.12.2025
Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

00:53 16.12.2025
Зеленський про підсумки перемовин у Берліні: шлях точно не простий. Це не значить, що він буде тривалим: американці хочуть швидкого завершення

Зеленський про підсумки перемовин у Берліні: шлях точно не простий. Це не значить, що він буде тривалим: американці хочуть швидкого завершення

ВАЖЛИВЕ

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Рада ЄС тимчасово заборонила передачу іммобілізованих активів ЦБР

Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

ОСТАННЄ

Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

Раді пропонують ухвалити новий закон "Про політичні партії"

Чинне законодавство не дає відповіді на питання, де вибори можливі у разі припинення вогню чи завершення воєнного стану, - Айвазовська

Довіра до США і НАТО суттєво впала в Україні, до ЄС і Зеленського не змінюється, лише 9% громадян за вибори під час війни

Рада ЄС тимчасово заборонила передачу іммобілізованих активів ЦБР

МЗС Туреччини: Наголошуємо на важливості припинення атак, спрямованих проти портової інфраструктури сторін

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА