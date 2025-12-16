Інтерфакс-Україна
18:14 16.12.2025

Зеленський обговорив з королем Нідерландів продовження оборонної допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський під час аудієнції у короля Нідерландів Віллема-Александра подякував йому та народові країни за підтримку та обговорив, зокрема, продовження оборонної допомоги Україні.

"Аудієнція в короля Нідерландів Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі. Дякую Його Величності за цей діалог і підтримку України. Вдячний Нідерландам і всьому нідерландському народові за сильну й незмінну солідарність із нашою державою. Цінуємо внесок Нідерландів у зміцнення наших оборонних спроможностей та стійкості", - написав він у телеграм-каналі по закінченню аудієнції.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з королем обговорено продовження оборонної допомоги. Він поінформував монарха про ситуацію на полі бою.

"Президент і король говорили про продовження оборонної допомоги Україні. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та постійні російські удари по українських містах і громадах, обʼєктах критичної інфраструктури та житлових будинках. Окрема увага – крокам для забезпечення справедливості та спільним із партнерами зусиллям для досягнення достойного миру. Глава держави відзначив активну участь Нідерландів у Коаліції охочих та подякував за спільну роботу заради миру в Україні та всій Європі", - підсумували у повідомленні на сайті очільника Української держави.

 

