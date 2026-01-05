Інтерфакс-Україна
Події
19:39 05.01.2026

Зеленський анонсував нові рішення заради України


Зеленський анонсував нові рішення заради України
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна перебуває в комунікації з командою президента США, очікуються нові рішення заради підтримки України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Звісно, в комунікації також з командою президента Сполучених Штатів Америки. ППО для України, підтримка для України. Це завдання щоденне.

І щодня ми маємо давати цей результат. Будуть нові рішення заради нашої держави", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

"Українська переговорна команда працює 24 на 7", - додав президент.

