Зеленський анонсував нові рішення заради України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна перебуває в комунікації з командою президента США, очікуються нові рішення заради підтримки України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Звісно, в комунікації також з командою президента Сполучених Штатів Америки. ППО для України, підтримка для України. Це завдання щоденне.

І щодня ми маємо давати цей результат. Будуть нові рішення заради нашої держави", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

"Українська переговорна команда працює 24 на 7", - додав президент.