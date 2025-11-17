Інтерфакс-Україна
Події
10:16 17.11.2025

Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

1 хв читати
Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України працює над унормуванням перебування домашніх тварин в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

"Транзитний центр для внутрішньо переміщених та евакуйованих людей у Запоріжжі готовий до розгортання. Він працюватиме за принципом повного супроводу людини – від реєстрації до відновлення документів та забезпечення тимчасовим житлом", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами візиту заступниці міністра в Запоріжжя.

Зазначається, що команда відомства побували і в місцях тимчасового проживання.

"Запорізьке МТП демонструє гарний приклад того, як внутрішньо переміщені особи можуть проживати там зі своїми улюбленцями, яких вдалося евакуювати. Наразі держава працює над унормуванням цього питання, щоб така можливість була доступна у кожному МТП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2023 році тоді ще віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (зараз заступниця керівника Офісу президента) закликала на місцевому рівні зробити максимум, щоб внутрішньо переміщені особи з домашніми тваринами не мали проблем із пошуком тимчасового житла.

Теги: #переселенці #тварини

