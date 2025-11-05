Інтерфакс-Україна
Події
12:26 05.11.2025

УЧХ та  Humane World for Animals підтримують тварин із прифронтових регіонів

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та міжнародна організація Humane World for Animals підтримують тварин із прифронтових регіонів.

“Український Червоний Хрест продовжує допомагати родинам із домашніми тваринами, які були змушені покинути свої домівки через війну. Завдяки партнерству з Humane World for Animals ми також надаємо підтримку притулкам, які дбають про тварин, що залишилися без господарів — особливо у прифронтових регіонах”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу

Вже вдруге передано допомогу для тварин, що перебувають під опікою притулку у Сумській області. Ця підтримка дає змогу забезпечити харчування та догляд для сотень тварин, серед яких чимало тих, хто був залишений власниками та евакуйований небайдужими з прикордонних сіл, що постійно обстрілюються армією Російської Федерації. Нині у притулку знаходяться понад 200 тварин різного віку.

 

