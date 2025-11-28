Інтерфакс-Україна
Економіка
12:34 28.11.2025

Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня - Свириденко

2 хв читати
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій (УБД) з 1 грудня зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Розширюємо підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. З 1 грудня ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через "Дію", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, ваучер дозволяє придбати житло або інвестувати у будівництво, також його можна використати як перший внесок чи погасити іпотеку.

"Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", - наголосила премʼєр.

Так, подати заявку зможе внутрішньо переміщена особа, яка: має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року); має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ; має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території; не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій); не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".

Зазначається, що ваучер можна буде використати протягом 5 років.

"Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Механізм виплат буде уточнений Міністерством розвитку громад", - йдеться в повідомленні.

Свириденко зазначила, що уряд паралельно шукає можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій.

