11:48 10.01.2026

У прем'єра Свириденко 1 штатний радник, 4 - на громадських засадах і 1 помічниця

У прем'єр-міністра України Юлії Свириденко працює один штатний радник, одна помічниця та чотири радники на громадських засадах.

Згідно з відповіддю секретаріату уряду на запит агентства "Інтерфакс-Україна", штатним  радником прем’єра є Ярема Дух (дата призначення – 18 липня 2025 року), а помічником – Єлизавета Пастовенська (з 30 вересня 2025 року), яка до цього обіймала посаду головного спеціаліста сектору організаційно-аналітичного забезпечення Міністерства економіки.

Крім того, радниками на громадських засадах прем'єра є: депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський (з 7 серпня 2025 року), активіст, громадський діяч, ветеран, керівник філії Veteran Hub Гліб Стрижко (з 5 серпня 2025 року), керівник стратегічних проєктів KSE Institute Максим Федосеєнко (з 1 серпня 2025 року) і керівниця KSE Institute Наталія Шаповал (з 1 серпня 2025 року).

Як повідомлялося, у міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби; у міністра молоді та спорту Матвія Бідного 15 радників на громадських засадах; у міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової 1 помічник, 5 штатних радників і 5 радників на громадських засадах; у міністра освіти і науки України Оксена Лісового 21 радник на громадських засадах і чотири радники патронатної служби.

