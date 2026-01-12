Інтерфакс-Україна
10:23 12.01.2026

У міністерки культури Бережної 1 штатний радник, 3 - на громадських засадах і 1 помічниця

У віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики - міністерки культури України Тетяна Бережна працює один штатний радник, одна помічниця та три радники на громадських засадах.

Згідно з відповіддю Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна", штатним радником патронатної служби Бережної є Олег Максим'як (з 27 листопада 2025 року), а помічницею – Анна Зятюк (з 22 грудня 2025 року).

Крім того, радниками на громадських засадах Бережної є: співробітник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (СБУ) Юрій Курка (з 7 листопада 2025 року) - з питань безпеки; кураторка, керівниця культурних проєктів, експертка сучасного мистецтва Катерина Тейлор Дж. (з 12 листопада 2025 року) - з питань міжнародної присутності; консультантка зі стратегічних комунікацій Надія Потоцька-Пресіч (з 21 листопада 2025 року) - з питань комунікацій.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра України Юлії Свириденко працює 1 штатний радник, 1 помічниця та 4 радники на громадських засадах; у міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна дев'ять радників на громадських засадах і дев'ять радників патронатної служби; у міністра молоді та спорту Матвія Бідного 15 радників на громадських засадах; у міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової один помічник, п'ять штатних радників і п'ять радників на громадських засадах; у міністра освіти і науки України Оксена Лісового 21 радник на громадських засадах і чотири радники патронатної служби.

