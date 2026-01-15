Бережна обговорила з президентом Венеційської бієнале концепцію національної експозиції на 61-й Міжнародній виставці

Фото: Мінкультури

Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна провела онлайн-зустріч із президентом Венеційської бієнале Пьєтранжело Буттафуоко, на якій сторони обговорили концепцію національної експозиції та можливі варіанти її розміщення у Венеції.

"Тетяна Бережна подякувала італійській стороні за підтримку української команди та гнучкий підхід у співпраці. Вона наголосила, що в умовах повномасштабної війни присутність України на бієнале має особливе значення. Адже це – інструмент культурної дипломатії та важливий спосіб донесення українського досвіду та правди до міжнародної спільноти", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що окремо сторони обговорили можливі локації для розміщення експозиції у відкритих публічних просторах Венеції.

Так, представники Бієнале підтвердили готовність допомогти з пошуком оптимальних рішень, які відповідатимуть художній концепції та вимогам міста.

Зокрема, у найближчі дні українській команді нададуть візуалізації та технічні пропозиції, щоб узгодити остаточне рішення щодо розміщення.

"Під час зустрічі також обговорили технічні аспекти встановлення скульптури, питання безпеки відвідувачів та можливість експонування роботи на вантажівці, що символізує шлях твору зі сходу України до Венеції", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що українська сторона представила концепцію національної експозиції під назвою "Гарантії безпеки". Центральним об’єктом стане бетонна скульптура "Олень" із серії "Оригамі", створена художницею Жанною Кадировою у 2019 році для парку Леонтовича в Покровську Донецької області. Роботу було встановлено на місці демонтованого радянського літака — як символ трансформації простору військової присутності у простір культурного переосмислення.