11:36 28.11.2025

Бережна обговорила з представниками ARTE France запуск україномовної версії платформи

Фото: https://mcsc.gov.ua/news/tetyana-berezhna-obgovoryla-z-predstavnykamy-arte-france-zapusk-ukrayinomovnoyi-versiyi-platformy/

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна та заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська обговорили із представниками ARTE France механізми прискорення запуску україномовної версії каналу ARTE та подальші шляхи поглиблення співпраці.

"Тетяна Бережна наголосила, що поява ARTE українською стане важливим інструментом культурної дипломатії та забезпечить доступ мільйонів українців за кордоном до високоякісного європейського інформаційного й культурного контенту", - йдеться в повідомленні міністерства по результатом зустрічі з директором редакції ARTE France Борісом Разоном та директором відділу "Суспільство/Культура" Фабрисом Пушо.

Зазначається, що представники ARTE France підтвердили готовність розпочати реалізацію україномовної версії платформи, а також повідомили, що наразі у вже мають значний обсяг українського контенту і планують розширювати співпрацю з українською аудіовізуальною індустрією.

Окремою темою зустрічі стали перспективи виробництва локального контенту, включно з програмами за участі українських ведучих та розвитком цифрових форматів.

ARTE France — частина франко-німецької медіаплатформи ARTE, що спеціалізується на документалістиці, культурних, освітніх та суспільних програмах. Наразі медіаплатформа веде мовлення сімома мовами — англійською, французькою, німецькою, іспанською, італійською, польською та румунською — та активно розширює свою присутність в європейських країнах. Навесні 2024 ARTE започатковано проєкт Generation Ukraine — масштабну підтримку документального кіно України. Його мета — створення 12 документальних фільмів режисерів з України, які відтворюють реальність після початку повномасштабного вторгнення. Фільми-учасники проєкту: "День як день", "Мирні люди", "Куба та Аляска" та інші.

