Мінкультури надало дозволи на пошукові роботи у Тернопільській та Волинській областях

Міністерство культури України надало чергові дозволи на здійснення пошукових робіт, зокрема в Пужниках Тернопільської області і території колишніх колоній Острівки та Воля Островецька у Волинській області.

"Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Їх зафіксували у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році та за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що дозволи охоплюють продовження досліджень на території колишнього села Пужники Тернопільської області (під час робіт фахівці намагатимуться виявити можливу другу поховальну траншею) і пошукові роботи на території колишніх колоній Острівки та Воля Островецька у Волинській області. Українські та польські фахівці планують провести ці роботи у форматі спільних експедицій у 2026 році.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

13 жовтня Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі УглиРівненської області, та поінформовано про готовність надати згоду на проведення аналогічних робіт у селі Гута-Пеняцька Львівської області після завершення всіх необхідних технічних процедур.

В середині грудня Українсько-польська робоча група з питань історичної памʼяті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумаціїз українського боку: в Углах (відбудуться в березні-квітні 2026р), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.