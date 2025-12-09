Мінкультури затвердило рекомендації з комунікацій органами влади позиції щодо РФ як держави-агресора

Міністерство культури України затвердило методичні рекомендації з координації позиції щодо Російської Федерації як держави-агресора.

Згідно з наказом №1007 від 8 грудня, метою цих методичних рекомендацій є надання заінтересованим сторонам чітких орієнтирів для координації комунікаційної позиції щодо РФ як держави-агресора у публічних заявах, адвокаційній діяльності, міжнародних зверненнях, аналітиці та інформуванні громадськості.

Зазначається, що усі комунікації на дану тему повинні використовувати погоджену формулу визначення статусу РФ, зокрема: "Російська Федерація – держава-агресор, що здійснює збройну агресію проти України з 2014 року, включаючи незаконне, неспровоковане та невиправдане повномасштабне військове вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року".

Також у контексті забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави та координації діяльності держорганів у сфері зовнішніх зносин рекомендується забезпечити використання в роботі актуалізованої інформації "Щодо позиції України під час участі у міжнародних заходах", яка на періодичній основі надсилається Міністерством закордонних справ України органам влади України.

Крім того, рекомендується наполягати на використанні в офіційних документах, повідомленнях, публікаціях, інформаційних матеріалах, які розміщуються та використовуються на офіційних інтернет-ресурсах та інтернет-платформах ООН таких формулювань: "агресивна війна"/"war of aggression", "збройна агресія"/"armed aggression", "повномасштабне військове вторгнення в Україну"/"full- scale military invasion of Ukraine", "тимчасово окуповані Російською Федерацією території України/"Temporarily occupied by the Russian Federation territories of Ukraine", "окупаційна адміністрація Російської Федерації"/"occupying administration of the Russian Federation", "всеохоплюючий, справедливий та сталий мир"/"comprehensive, just and lasting peace", "Формула миру Президента України Володимира Зеленського або Формула миру"/"Peace Formula of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy or Peace Formula".

Крім того, рекомендується враховувати і за необхідності активно використовувати термін "Війна за Незалежність України".

"Упереджувати, не допускати та блокувати можливі кроки російської або будь-якої іншої сторони, спрямовані на використання зустрічей для легітимізації спроби анексії Російською Федерацією тимчасово окупованих Російською Федерацією частин території України, і прийняття рішень, що можуть інтерпретуватися як пряме або непряме визнання будь-якої зміни статусу цих територій України", - йдеться в рекомендацях.

Серед іншого, при підготовці позицій або участі в міжнародних заходах рекомендується узгоджувати сигнали з Міністерством закордонних справ України, а також забезпечити включення офіційної позиції про РФ як державу-агресора до усіх міжнародних заяв, прес-релізів, брифінгів, доповідей та офіційної кореспонденції.