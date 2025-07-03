Інтерфакс-Україна
Події
02:19 03.07.2025

Пентагон надає Трампу рекомендації щодо військової допомоги Україні - речник

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Міністерство оборони США продовжує надавати Дональду Трампу рекомендації щодо військової допомоги Україні, аналізуючи та коригуючи підхід для досягнення мети по завершенню війни, заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

"Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни – ІФ-У), зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони", - зазначив він під час брифінгу.

За його словами, ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами Сполучених Штатів.

"Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу – ІФ-У) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні", - розповів речник Пентагону.

Він пояснив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.

Водночас Парнелл не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить. Відомо, що США є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=skGPskzRTOQ

Теги: #рекомендації #трамп #сша

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