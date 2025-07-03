Пентагон надає Трампу рекомендації щодо військової допомоги Україні - речник
Міністерство оборони США продовжує надавати Дональду Трампу рекомендації щодо військової допомоги Україні, аналізуючи та коригуючи підхід для досягнення мети по завершенню війни, заявив речник Пентагону Шон Парнелл.
"Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни – ІФ-У), зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони", - зазначив він під час брифінгу.
За його словами, ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами Сполучених Штатів.
"Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу – ІФ-У) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні", - розповів речник Пентагону.
Він пояснив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.
Водночас Парнелл не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить. Відомо, що США є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=skGPskzRTOQ