Трамп закликав протестувальників в Ірані захоплювати урядові установи

Президент США Дональд Трамп заявив, що призупинив дипломатичні відносини з Тегераном на тлі придушення антиурядових протестів, і закликав протестувальників продовжувати боротьбу, повідомляє "Аль-Джазіра".

"Іранські патріоти, продовжуйте протестувати – захоплюйте свої інституції! Запам'ятайте імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну. Я скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників. Допомога вже на підході. MIGA!" - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

MIGA – це абревіатура від "Make Iran Great Again" (Зробимо Іран знову великим), варіація внутрішнього слогана Трампа "Make America Great Again" (Зробимо Америку знову великою).

Як повідомлялося, редакційна колегія Iran International повідомила про те що в ході придушення протестів протягом двох ночей поспіль, у четвер та п'ятницю, 8 та 9 січня, було вбито щонайменше 12 000 людей. За отриманою інформацією, вбиті були в основному розстріляні силами Корпусу ісламської революційної гвардії та Басідж. Це вбивство було повністю організованим, а не результатом "спорадичних" і "непланових" зіткнень.