ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

Парламентська Асамблея НАТО (ПА НАТО) у понеділок, 13 жовтня, закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання.

"Парламентська Асамблея НАТО (ПА НАТО) у понеділок звернулася з рішучим закликом до урядів країн Альянсу продовжити інвестиції в оборону, посилити стримування, особливо на східному фланзі Альянсу, та розширити підтримку України", - йдеться у повідомленні на сайті ПА НАТО у понеділок.

Повідомляється, що Асамблея, яка об'єднує законодавців з 32 країн-членів і партнерів Альянсу, ухвалила низку політичних рекомендацій для урядів країн НАТО наприкінці своєї чотириденної сесії в Любляні.

За даними пресслужби ПА НАТО, у своїй резолюції щодо України Асамблея рекомендувала "своєчасне та безперервне" постачання критично важливих можливостей, включаючи засоби протиповітряної оборони, високоточну зброю далекого радіусу дії та боєприпаси. Вона закликала до розширення та посилення санкцій проти Росії та підтвердила, що спроби Росії анексувати українську територію ніколи не повинні бути визнані.

Як повідомив голова постійної делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв, у своїй резолюції "Асамблея вимагає розширити підтримку України так, щоб вона могла не тільки захищатися, а і звільняти окуповану територію. Підкреслюється, що Україна повинна мати право на ураження західною зброєю законних цілей на території РФ".

Крім того, за словами Чернєва, Асамблея закликала надати Україні більше систем ППО, систем боротьби з дронами та РЕБ, літаків, бронетехніки та розвідувальної інформації. "У резолюції міститься заклик інтегрувати український оборонний сектор з ініціативами НАТО та розвивати спільне виробництво озброєння", - додав він.

Окремо вимагається посилити санкції проти Росії та активізувати зусилля з притягнення РФ до відповідальності, зокрема і у рамках Спеціального трибуналу щодо злочину агрессії проти України у рамках Ради Європи. Заморожені активи РФ пропонується використати на відновлення Української держави.

Чернєв зазначив, що "хоча резолюції ПА НАТО мають рекомендаційний характер, вони майже завжди є прологом до реальних політичних рішень на Заході з лагом у пів року-рік. Це часто стає підґрунтям, на якому у подальшому базуються уряди країн НАТО.

"Отже, наша делегація виконала свої завдання, досягши важливих для нас формулювань, тепер маємо сильну резолюцію і чекаємо на дії західних урядів", - наголосив Чернєв.

Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський виступив перед Асамблеєю через відеозв'язок з Києва. Президент Зеленський звернувся до союзників з проханням терміново посилити протиповітряну оборону України у відповідь на зростання кількості російських атак безпілотників та ракет на населені пункти та енергетичну інфраструктуру, що має на меті посилити страждання цивільного населення з наближенням зими.

На сайті ПА НАТО наводяться слова президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло на заключному заході щорічної сесії Асамблеї. "Інвестування в довгострокову безпеку України – це також інвестиція в нашу власну безпеку", – сказав він. За словами Перестрелло, результат "цієї війни не лише визначить майбутнє України; він також сформує європейську безпеку та, власне, світовий порядок".

Наступна сесія Парламентської асамблеї НАТО відбудеться з 29 травня по 1 червня 2026 року у Вільнюсі, Литва.