Інтерфакс-Україна
Події
09:58 24.10.2025

Мінкультури презентувало методичні рекомендації доступності культурних послуг та "Мапу безбар’єрності" закладів культури

2 хв читати
Мінкультури презентувало методичні рекомендації доступності культурних послуг та "Мапу безбар’єрності" закладів культури
Фото: МКСК

Міністерство культури та стратегічних комунікацій презентувало методичні рекомендації щодо забезпечення населення доступними культурними послугами та інтерактивну "Мапу безбар’єрності" закладів культури України.

"Методичні рекомендації щодо забезпечення населення доступними культурними послугами — це результат спільної роботи протягом року, численних консультацій і зустрічей з партнерами. Наша мета — зробити культуру в Україні справді справедливою та рівною для всіх. Ми створили практичний орієнтир для закладів культури, який допоможе організовувати простори, події й комунікацію так, щоб кожна людина почувалася залученою та важливою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що методичні рекомендації щодо забезпечення населення доступними культурними послугами (https://mcsc.gov.ua/wp-content/uploads/2025/10/nakaz-877.pdf) – це практичний документ, який допоможе закладам культури впроваджувати принципи інклюзивності на практиці, від планування простору до організації подій та використання простої мови комунікації. 

В свою чергу "Мапа безбар’єрності" (https://lun.ua/misto/barrier-free/mcsc#5/48.2/30.3) – це інтерактивний інструмент, який дозволяє побачити рівень фізичної інформаційної доступності культурних установ по всій Україні, який сприятиме системному моніторингу безбар’єрності у всіх сферах культури. 

"Важко щось адаптовувати, легше думати про безбар’єрність на етапі створення. Важко перебудувати незручний будинок, легко подумати про його зручність, коли його плануєш. Важко записати поверх фільма аудіодескрипцію, субтитри, узгодити це з режисером, продюсером і займатися всім цим через шість років після того, як вийшов фільм. Легко допомогти режисеру, продюсеру і сценаристу пропрацювати ці всі етапи на етапі створення фільма. Це така загальна філософія. Тобто, щоб робити щось, давайте починати з доступності, з тих речей, які зараз якраз в роботі. Бо адаптовувати завжди важче", - цитує директора громадської організації "Інклюзивно Привітні" Віталія Сергійчука прес-служба міністерства.

Як повідомлялося, в березні Міністерство культури та стратегічних комунікацій представило новий флагманський проєкт "Культура без бар’єрів" на 2025-2026 роки, мета якого — вирішення проблеми доступності до закладів культури та забезпечення рівних можливостей доступу до культурної інфраструктури та культурних послуг для всіх громадян. Цілі проєкту: підвищити обізнаність працівників та працівниць закладів культури та мистецької освіти з питань рівності та недискримінації; забезпечити доступ до культурних послуг для всіх груп населення; забезпечити фізичний доступ до приміщень закладів культури та об’єктів історико-культурної спадщини; забезпечити можливість відвідування закладів культури для захисників та захисниць України, що перебувають на реабілітації. 

Теги: #рекомендації #безбарєрність #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 21.10.2025
Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

13:59 21.10.2025
Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

14:54 20.10.2025
Мінкультури підготувало календар заходів до Тижня української мови

Мінкультури підготувало календар заходів до Тижня української мови

10:39 17.10.2025
Мінкультури працює над розширенням спектру платних послуг заповідників і музеїв

Мінкультури працює над розширенням спектру платних послуг заповідників і музеїв

20:29 13.10.2025
ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

16:47 13.10.2025
Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

12:27 13.10.2025
Мінкультури внесло російського актора Ніколаєва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського актора Ніколаєва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

10:28 08.10.2025
Мінкультури провело перше засідання Альянсу культурної стійкості

Мінкультури провело перше засідання Альянсу культурної стійкості

10:16 08.10.2025
Австралія передала незаконно вивезені з України предмети археології

Австралія передала незаконно вивезені з України предмети археології

18:58 01.10.2025
Парафіяльна громада костелу св. Миколая виконала протиаварійні роботи не дочекавшись допомоги Мінкульту

Парафіяльна громада костелу св. Миколая виконала протиаварійні роботи не дочекавшись допомоги Мінкульту

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 72 із 128 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 10 локаціях

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 рр., пов’язане з росактивами

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

ОСТАННЄ

Сили оборони відкинули ворога в Покровському районі, росіяни просунулися в Донецькій та Запорізькій областях – DeepState

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 72 із 128 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 10 локаціях

До Києва прибула міністерка економіки Німеччини - ЗМІ

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

Генштаб зафіксував впродовж доби 120 бойових зіткнень

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, двоє поранених – ОВА

Росія таємно закуповувала західне обладнання для підводної системи спостереження в Арктиці – ЗМІ

Сили безпілотних систем уразили за добу 868 ворожих цілей

Чергова ворожа атака залишила без світла 19 населених пунктів на Кіровоградщині - ОВА

"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА