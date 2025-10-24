Мінкультури презентувало методичні рекомендації доступності культурних послуг та "Мапу безбар’єрності" закладів культури

Фото: МКСК

Міністерство культури та стратегічних комунікацій презентувало методичні рекомендації щодо забезпечення населення доступними культурними послугами та інтерактивну "Мапу безбар’єрності" закладів культури України.

"Методичні рекомендації щодо забезпечення населення доступними культурними послугами — це результат спільної роботи протягом року, численних консультацій і зустрічей з партнерами. Наша мета — зробити культуру в Україні справді справедливою та рівною для всіх. Ми створили практичний орієнтир для закладів культури, який допоможе організовувати простори, події й комунікацію так, щоб кожна людина почувалася залученою та важливою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що методичні рекомендації щодо забезпечення населення доступними культурними послугами (https://mcsc.gov.ua/wp-content/uploads/2025/10/nakaz-877.pdf) – це практичний документ, який допоможе закладам культури впроваджувати принципи інклюзивності на практиці, від планування простору до організації подій та використання простої мови комунікації.

В свою чергу "Мапа безбар’єрності" (https://lun.ua/misto/barrier-free/mcsc#5/48.2/30.3) – це інтерактивний інструмент, який дозволяє побачити рівень фізичної інформаційної доступності культурних установ по всій Україні, який сприятиме системному моніторингу безбар’єрності у всіх сферах культури.

"Важко щось адаптовувати, легше думати про безбар’єрність на етапі створення. Важко перебудувати незручний будинок, легко подумати про його зручність, коли його плануєш. Важко записати поверх фільма аудіодескрипцію, субтитри, узгодити це з режисером, продюсером і займатися всім цим через шість років після того, як вийшов фільм. Легко допомогти режисеру, продюсеру і сценаристу пропрацювати ці всі етапи на етапі створення фільма. Це така загальна філософія. Тобто, щоб робити щось, давайте починати з доступності, з тих речей, які зараз якраз в роботі. Бо адаптовувати завжди важче", - цитує директора громадської організації "Інклюзивно Привітні" Віталія Сергійчука прес-служба міністерства.

Як повідомлялося, в березні Міністерство культури та стратегічних комунікацій представило новий флагманський проєкт "Культура без бар’єрів" на 2025-2026 роки, мета якого — вирішення проблеми доступності до закладів культури та забезпечення рівних можливостей доступу до культурної інфраструктури та культурних послуг для всіх громадян. Цілі проєкту: підвищити обізнаність працівників та працівниць закладів культури та мистецької освіти з питань рівності та недискримінації; забезпечити доступ до культурних послуг для всіх груп населення; забезпечити фізичний доступ до приміщень закладів культури та об’єктів історико-культурної спадщини; забезпечити можливість відвідування закладів культури для захисників та захисниць України, що перебувають на реабілітації.