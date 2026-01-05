Мінкультури реалізує три погоджені урядом експериментальні проєкти запровадження відомчих реєстрів

Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, погоджені рішеннями Кабінету міністрів, ще один готується до впровадження.

Згідно з відповіддю Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що є реалізує три експериментальних проєктів, зокрема: проект щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях (від серпня 2024 року); проект щодо запровадження Реєстру заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури (від листопада 2024 року; проект щодо запровадження електронної системи Реєстру Музейного фонду України (від жовтня 2025 року). Всі проекти реалізуються продовж двох років із дня набрання чинності відповідних рішень.

Також у Мінкультури розповіли, що підготували і готує до направлення на розгляд уряду проект постанови про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України "Державний реєстр нерухомих пам’яток України".

Зазначається, що програмне забезпечення Державного реєстру нерухомих пам’яток України розроблено та наразі впроваджено в дослідну експлуатацію, а програмне забезпечення Реєстру Музейного фонду України розроблено та наразі здійснюється його тестування та наповнення інформацією музеями.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18-ти експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, у вересні група народних депутатів зареєстрували у парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.