20:03 29.12.2025

Росіяни втрачають більше людей, ніж мобілізують – Сирський

Росіяни втрачають більше людей, ніж мобілізують – Сирський
Російська армія втратила більше особового складу, ніж мобілізувала, заявив головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв’ю "24 Каналу".

"Ми можемо констатувати те, що декларує сам ворог: що він виконав план комплектування своїх збройних сил на 100%. За планом це була мобілізація 406 тисяч осіб. Водночас ми також можемо констатувати, що його втрати становили 410 тисяч, навіть трохи більше. Якщо у перші місяці 2025 року ми спостерігали щомісячне збільшення угруповання російських військ приблизно на 7 – 9 тисяч, то за останні пів року чисельність угруповання росіян коливається на рівні 710 – 711 тисяч. Це свідчить про те, що навіть реалізація всіх їхніх мобілізаційних планів не дає їм збільшити кількість війська", - пояснив Сирський.

Він уточнив, що росіяни планували в 2025 році сформувати 14 нових дивізій. В реальності ж, сформувати сформувати вдалося лише 7: 2 дивізії морської піхоти складаються лише з 1 полку. Формування інших 7 бригад перенесли на наступний рік.

"Причина в тому, що вони були змушені брати особовий склад цих дивізій і комплектувати його у бойові частини. Це і є підтвердженням того, що у них справді проблеми з набором людей. Цьому сприяє ефективність наших військ. Останні цифри свідчать про те, що щоденні втрати ворога– в середньому 1000 – 1100 осіб", - додав головнокомандувач.

 

