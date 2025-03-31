Інтерфакс-Україна

Події

14:43 31.03.2025

Міносвіти і МВС розробило рекомендації батькам і освітянам по розпізнаванню ознак вербування дитини

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Міносвіти і МВС розробило рекомендації батькам і освітянам по розпізнаванню ознак вербування дитини

Міністерство освіти і науки і Міністерство внутрішніх справ розробило рекомендації батькам і освітянам по розпізнаванню ознак вербування дитини.

"Російські спецслужби використовують різноманітні методи для вербування українських дітей, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Серед найпоширеніших способів — залучення підлітків через психологічний тиск, маніпуляції та фінансові винагороди. Найчастіше на звʼязок виходять через соціальні мережі та месенджери, зокрема телеграм-канали. Ворог пропонує легкий заробіток за виконання простих завдань — від малювання графіті та розклеювання листівок до більш серйозних злочинів, як-от: підпалів автомобілів військових, трансформаторних підстанцій та відділень пошти", - йдеться у повідомленні міністерства.

У зв'язку з чим, у межах спільної програми "Безпечна школа", яку реалізовують Міносвіти та МВС, розроблено рекомендації для батьків та освітян, щоб уберегти підлітків від вербування ворогом. 

Зокрема, ознаки, на які варто звернути увагу: фінанси і майно - у дитини з’явилися дорогі речі, гаджети або кошти, походження яких вона не може пояснити; зміни в поведінці - дитина раптово стала замкнутою, проводить більше часу в соціальних мережах, уникає розмов з дорослими про своє онлайн-життя; інтереси - зʼявляється раптова зацікавленість військовою справою, політикою, критичною інфраструктурою; зв’язки - нові знайомі, які можуть підштовхнути до протиправних дій; розмови про заробіток - віра в "легкі гроші" через інтернет або незнайомих осіб.

Серед рекомендацій батькам: контроль і спостереження - бути уважними до того, як дитина проводить час в інтернеті, у яких месенджерах та соціальних мережах спілкується, цікавитися її новими знайомствами, особливо онлайн; відкрите спілкування - підтримувати довірливі стосунки з дитиною, цікавитися її захопленнями та колом спілкування, щоб вчасно помітити загрози; фінансова грамотність - пояснювати, що "легкі гроші" часто є обманом і можуть мати серйозні наслідки; цифрова безпека - навчати дитину бути обережною в соціальних мережах, не публікувати особисту інформацію, використовувати налаштування приватності та уникати контактів з незнайомими людьми; правова обізнаність - розповідати про відповідальність за злочини; розпізнавання маніпуляцій - розказувати дитині про поняття вербування та пов'язані з ним ризики.

Серед рекомендації освітянам: інформаційна безпека - проводити заняття з медіаграмотності, критичного мислення, безпечної поведінки в соціальних мережах та месенжерах; запобігання вербуванню - інформувати учнів про методи вербування, ризики, правові наслідки за диверсійну діяльність; патріотичне виховання - формувати в дітей ціннісні орієнтири, національну свідомість та відповідальність за свої вчинки; спостереження та реагування - звертати увагу на зміни в поведінці учнів, підозрілі знайомства та появу коштів або нових речей без пояснення; довіра та підтримка - створювати безпечний простір, де учні можуть вільно повідомляти про будь-які підозрілі ситуації або пропозиції; взаємодія з батьками та правоохоронцями - у разі виявлення ознак вербування негайно інформувати батьків та відповідні органи.

Теги: #рекомендації #міносвіти #мвс

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