Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери
Державний бюджет на 2026 рік передбачає 16,1 млрд грн фінансування Міністерства культури України.
"Верховна Рада України ухвалила закон "Про державний бюджет на 2026 рік". Депутати підтримали документ у другому читанні. Наступного року культурна сфера України отримує 16145,1 млн грн… Міністерство показує позитивну динаміку по всіх бюджетних програмах. У порівнянні з 2025 роком заплановані видатки зростають на 4 820,2 млн грн, або на 45%", - йдеться у повідомленні Мінкультури.
Зазначається, що окремою статтею бюджету передбачено 1,995 млрд грн на оплату праці працівників культури та освіти, що на 191,5 млн грн більше, ніж у 2025 році.
"В середньому рівень зростання видатків на зарплати складе 10,6%. Працівники закладів передвищої та вищої освіти отримають найбільше підвищення — видатки на оплату їхньої праці зростуть у 1,4 раза (+278,8 млн грн)", - додали у відомстві.
У Мінкультури розповіли, що у 2026 році зростуть видатки для закладів культури та освіти: заклади передвищої та вищої освіти отримають 345,6 млн грн (+31,8%); національні театри – 106,5 млн грн (+8,5%); національні художні колективи, концертні й циркові організації — 67,5 млн грн (+8,5%); заклади загальної середньої та позашкільної освіти — 32,9 млн грн (+10%); національні музеї, бібліотеки та культурно-просвітницькі центри — 83,3 млн грн (+7,2%); національні й державні заповідники — 52,1 млн грн (+6,8%).
"Український культурний фонд у 2026 році отримає 338,2 млн грн на гранти та 5 млн грн на стипендії. Обсяг коштів на гранти зросте у 1,8 раза (+154,9 млн грн). Для Українського інституту книги додатково передбачено 6,3 млн грн на підтримку книговидання і промоцію української літератури у світі. Український інститут національної пам’яті отримає додатково 26,0 млн грн — у 13,4 раза більше, ніж у 2025 році", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на програму президента України "1000 годин українського контенту" закладено 4 млрд грн.
"Це стратегічна ініціатива задля національної безпеки, покликана збільшити кількість українського контенту, зміцнити українську ідентичність, посилити захист від ворожих наративів і створити українську альтернативу російському культурному впливу. А також підтримати розвиток української кіноіндустрії. Зараз ще в процесі роботи технічна частина втілення проєкту. Її деталі будуть представлені згодом", - заявляють у міністерстві.
Як повідомлялося, держбюджет-2024 передбачав 10,3 млрд грн на фінансування сфери культури та інформаційної політики, а держбюджет-2025 передбачає 11,2 млрд грн на фінансування культури.