Інтерфакс-Україна
Економіка
17:50 08.12.2025

Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

2 хв читати
Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

Державний бюджет на 2026 рік передбачає 16,1 млрд грн фінансування Міністерства культури України.

"Верховна Рада України ухвалила закон "Про державний бюджет на 2026 рік". Депутати підтримали документ у другому читанні. Наступного року культурна сфера України отримує 16145,1 млн грн… Міністерство показує позитивну динаміку по всіх бюджетних програмах. У порівнянні з 2025 роком заплановані видатки зростають на 4 820,2 млн грн, або на 45%", - йдеться у повідомленні Мінкультури.

Зазначається, що окремою статтею бюджету передбачено 1,995 млрд грн на оплату праці працівників культури та освіти, що на 191,5 млн грн більше, ніж у 2025 році.

"В середньому рівень зростання видатків на зарплати складе 10,6%. Працівники закладів передвищої та вищої освіти отримають найбільше підвищення — видатки на оплату їхньої праці зростуть у 1,4 раза (+278,8 млн грн)", - додали у відомстві.

У Мінкультури розповіли, що у 2026 році зростуть видатки для закладів культури та освіти: заклади передвищої та вищої освіти отримають 345,6 млн грн (+31,8%); національні театри – 106,5 млн грн (+8,5%); національні художні колективи, концертні й циркові організації — 67,5 млн грн (+8,5%); заклади загальної середньої та позашкільної освіти — 32,9 млн грн (+10%); національні музеї, бібліотеки та культурно-просвітницькі центри — 83,3 млн грн (+7,2%); національні й державні заповідники — 52,1 млн грн (+6,8%).

"Український культурний фонд у 2026 році отримає 338,2 млн грн на гранти та 5 млн грн на стипендії. Обсяг коштів на гранти зросте у 1,8 раза (+154,9 млн грн). Для Українського інституту книги додатково передбачено 6,3 млн грн на підтримку книговидання і промоцію української літератури у світі. Український інститут національної пам’яті отримає додатково 26,0 млн грн — у 13,4 раза більше, ніж у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на програму президента України "1000 годин українського контенту" закладено 4 млрд грн.

"Це стратегічна ініціатива задля національної безпеки, покликана збільшити кількість українського контенту, зміцнити українську ідентичність, посилити захист від ворожих наративів і створити українську альтернативу російському культурному впливу. А також підтримати розвиток української кіноіндустрії. Зараз ще в процесі роботи технічна частина втілення проєкту. Її деталі будуть представлені згодом", - заявляють у міністерстві.

Як повідомлялося, держбюджет-2024 передбачав 10,3 млрд грн на фінансування сфери культури та інформаційної політики, а держбюджет-2025 передбачає 11,2 млрд грн на фінансування культури.

Теги: #держбюджет #фінансування #мкск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 08.12.2025
Стефанчук підписав закон про Держбюджет-2026, документ передано на підпис президенту

Стефанчук підписав закон про Держбюджет-2026, документ передано на підпис президенту

10:23 08.12.2025
Держава в 2026р. спрямує на агрострахування 60 млн грн - Мінекономіки

Держава в 2026р. спрямує на агрострахування 60 млн грн - Мінекономіки

11:46 05.12.2025
Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

10:27 05.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 298,8 млрд грн фінансування на освіту і науку

Держбюджет-2026 передбачає 298,8 млрд грн фінансування на освіту і науку

10:03 05.12.2025
Житлова підтримка людей та відновлення регіонів є пріоритетом програм Мінрозвитку на 2026 рік

Житлова підтримка людей та відновлення регіонів є пріоритетом програм Мінрозвитку на 2026 рік

18:27 04.12.2025
Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

11:59 04.12.2025
Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

10:25 04.12.2025
Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

09:31 04.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 468,5 млрд грн фінансування соціальної сфери

Держбюджет-2026 передбачає 468,5 млрд грн фінансування соціальної сфери

08:08 04.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 4% на I кв.-2026 і ще на 4% – до кінця 2026р

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу е/е в 713,68 грн/МВт*год та в 742,91 грн/МВт*год – на другому

Заступником голови НБУ став директор його департаменту монетарної політики та економаналізу Лепушинський

На конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" подалися 83 кандидати

ОСТАННЄ

Кількість платників податків у "Клубі білого бізнесу" зросла на 7% - ДПС

IFC вперше має намір інвестувати в капітал українських страхових компаній-голова НБУ

Нардеп Гурін: Підняття зарплат військовим має відбутися за рахунок детінізації зарплат та "агресивних" заходів

Експорт українського пшеничного борошна за 5 міс.-2025/26 МР скоротився на 11%

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

Українці відсутні серед претендентів на бізнес-омбудсмена – рекрутер

НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 4% на I кв.-2026 і ще на 4% – до кінця 2026р

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

НБУ оштрафував банк "Південний" на 18,5 млн грн та ФК "ФІНАКО" на 1,28 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА