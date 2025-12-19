Інтерфакс-Україна
Події
04:43 19.12.2025

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта говорить, що Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, яку вона погасить тільки після сплати Росією репарацій.

В ночі п’ятниці по завершенню засідання Європейської ради, Кошта сказав: "У жовтні ми вирішили, що Європейський Союз покриє нагальні фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Минулого тижня ми вирішили, що Росія не поверне свої активи, доки Москва не припинить свою агресію. Сьогодні ми схвалили рішення про надання Україні 90 млрд євро на наступні два роки. У терміновому порядку ми надамо позику, підкріплену бюджетом Європейського Союзу. Це задовольнить нагальні фінансові потреби України, і Україна погасить цю позику лише після того, як Росія сплатить репарації. Союз залишає за собою право використовувати заблоковані активи для погашення цієї позики".

За його словами, лідери надали Комісії мандат продовжити роботу над репараційним кредитом на основі іммобілізованих російських активів. "Крім того, ми погодилися продовжити наші санкції проти Росії. Наша мета - не продовжувати війну. Фактично, сьогоднішні рішення є вирішальним внеском у досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Тому що єдиний спосіб залучити Росію до столу переговорів – це зміцнити Україну. Сьогоднішні рішення забезпечать Україну необхідними засобами для самозахисту та підтримки українського народу", - наголосив президент Європейської ради.

Кошта наголосив, що послання, яке ЄС сьогодні надсилає Росії, "кришталево чітке". "По-перше, ви не досягли своїх цілей в Україні. По-друге, Європа стоїть з Україною сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.

